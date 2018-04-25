Москва снижает барьеры для участия в выборах мэра

Мосгордума приняла 25 апреля поправки в Избирательный кодекс города. Они были внесены на рассмотрение депутатов по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина . В соответсвии с ними избирательные участки на выборах мэра Москвы, которые состоятся в единый день голосования, 9 сентября этого года, будут работать на два часа дольше — с 8.00 до 22.00. Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А для того, чтобы зарегистрироваться в кандидаты на пост мэра столицы, претендентам теперь нужно собрать в свою поддержку не 1 процент подписей избирателей, а вдвое меньше — всего 0,5 процента.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что ко второму чтению этого законопроекта поступило 28 поправок от четырех депутатов Мосгордумы и редактора, 27 из них были поддержаны.

"Часть поправок приводят положения нашего законопроекта в соответствие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другая часть носит редакционный характер", — отметил Валентин Горбунов.

Внесена и еще одна крайне важная поправка — избиратели могут голосовать теперь на участках не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Впервые опробованное на выборах президента страны, это нововведение показало, насколько оно оказалось востребованным. Избавленные от необходимости бросать все свои дела и ехать неведомо куда, чтобы проголосовать, люди с удовольствием шли на ближайший избирательный участок.

Вот и на выборах мэра можно будет подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения. К примеру, человек работает в центре Москвы, а живет в Новой Москве. И теперь ничто не помешает ему принять участие в выборах главы города.

Если же подав заявление, человек придет голосовать все-таки по месту жительства, он получит бюллетень лишь после проверки, что свой голос он еще не отдал. Напомним, на выборах президента России в этом году только в Москве с одних участков на другие «мигрировали» от 160 до 180 тысяч человек.

Ряд поправок касается процедуры формирования избирательных комиссий. Предусмотрена возможность избрания представительного органа местного самоуправления на основе смешанной или пропорциональной избирательной системы. В связи с этим поправкой предлагается установить возможность формирования избирательных комиссий также на основе предложений избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в представительном органе местного самоуправления.

Депутаты столичного парламента поддержали документ большинством голосов.

Отметим, что данный законопроект не противоречит действующему федеральному законодательству, поскольку устанавливает дополнительные гарантии граждан.