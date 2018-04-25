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Генштаб РФ поставит в Сирию новые средства ПВО
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Генштаб РФ поставит в Сирию новые средства ПВО 

BFM.RU 14 минут назад
Генштаб РФ заявил о планах поставить в Сирию новые средства противовоздушной обороны. Какие именно, не уточняется, однако в последнее время разные источники говорят о возможности поставок Дамаску систем С-300, передает «Интерфакс».
«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
О возможности поставок Дамаску систем С-300 «Фаворит» российские военные и дипломаты заявили после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии. Вопрос о поставке в Сирию С-300 еще не решен, заявил в понедельник в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров.
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