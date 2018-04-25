Россия показала не достигшие цели ракеты США

В ходе сегодняшнего брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, лишь 22 ракеты из заявленных коалицией США 105-ти достигли цели в Сирии.
«Генеральным штабом Вооружённых сил Российской Федерации проведён детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22», — заявил Рудской.
Кроме того, генерал-полковник отметил, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие какого-либо химического оружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске, которые был целью ракетных ударов коалиции США.
«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», — напомнил Рудской.
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