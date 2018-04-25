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Погибший в Долгопрудном подросток имел суицидальные наклонности
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Погибший в Долгопрудном подросток имел суицидальные наклонности 

Говорит Москва 22 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Ранее «МК» сообщил, что 17-летний подросток разбился в результате падения с 9 этажа. По данным издания, погибший учился в 11 классе физико-математического лицея, в день смерти ему исполнилось 17 лет.
СМИ пишут, что подросток увлекался химией и создал дома мини-лабораторию. По просьбе соседей дома у юноши провели проверку сотрудники ФСБ.
При этом школьник часто публиковал фото из действующих и заброшенных лабораторий, больниц и военных частей. Также на его странице есть фото с наброшенной на шею веревку.
По данным «МК», при осмотре квартиры после гибели подростка Следователи СКР по Московской области нашли послание Виталия к родителям, где он написал, что «государству не нужны одаренные люди, что таких, как он, душат проверками». Однако радиостанции не удалось получить оперативного подтверждения этой информации.
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