Погибший в Долгопрудном подросток имел суицидальные наклонности

Ранее «МК» сообщил, что 17-летний подросток разбился в результате падения с 9 этажа. По данным издания, погибший учился в 11 классе физико-математического лицея, в день смерти ему исполнилось 17 лет.

СМИ пишут, что подросток увлекался химией и создал дома мини-лабораторию. По просьбе соседей дома у юноши провели проверку сотрудники ФСБ

При этом школьник часто публиковал фото из действующих и заброшенных лабораторий, больниц и военных частей. Также на его странице есть фото с наброшенной на шею веревку.