Аман Тулеев не рассматривал кандидатуру Цивилева в качестве преемника 

Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на пресс-службу совета народных депутатов Кемеровской области. Тулеев отметил, что у него были три кандидатуры, которые он рассматривал в качестве преемников. Все они были из Кузбасса, но бывший губернатор не называет их фамилий. Также Тулеев рассказал, что лично не знает Сергея Цивилева.
Напомним, Сергея Цивилева назначили заместителем Тулеева в конце февраля 2018 года. До этого Цивилев занимал пост руководителя и совладельца угольной компании «Колмар» из Якутии. Тогда он стал заместителем губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству. После того, как 1 апреля Аман Тулеев подал в отставку, Цивилев стал Врио главы Кузбасса.