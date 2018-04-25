Ещё
Аман Тулеев не рассматривал кандидатуру Цивилева в качестве преемника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аман Тулеев не рассматривал кандидатуру Цивилева в качестве преемника 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на пресс-службу совета народных депутатов Кемеровской области. Тулеев отметил, что у него были три кандидатуры, которые он рассматривал в качестве преемников. Все они были из Кузбасса, но бывший губернатор не называет их фамилий. Также Тулеев рассказал, что лично не знает Сергея Цивилева.
Напомним, Сергея Цивилева назначили заместителем Тулеева в конце февраля 2018 года. До этого Цивилев занимал пост руководителя и совладельца угольной компании «Колмар» из Якутии. Тогда он стал заместителем губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству. После того, как 1 апреля Аман Тулеев подал в отставку, Цивилев стал Врио главы Кузбасса.
АиФ Кузбасс: последние новости
Сергей Цивилев: в Кузбассе не хватает около 6 000 врачей Аман Тулеев заявил о намерении уйти из политики Врио губернатора Сергей Цивилев побывал на гала-концерте «Студвесны»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган18
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах254
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру318
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста40
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта36
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение