Источник: решение о контракте «Аэрофлота» и «Барселоны» не принято

МОСКВА , 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Решение о подписании спонсорского соглашения между "Аэрофлотом" и футбольным клубом «Барселона» не принято — стороны пока ни о чем не договорились. Об этом ТАСС сказал источник, близкий к авиакомпании.

Ранее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что «Аэрофлот» претендует на статус официального авиаперевозчика «Барселоны». По информации издания, испанцы ищут себе авиакомпанию и выбирают между продлением договора с Qatar Airways и подписанием контракта с «Аэрофлотом».

"Аэрофлот" — одна из крупнейших глобальных авиакомпаний, является самым узнаваемым авиационным брендом в мире по данным «Брэндфинанс», поэтому в компанию постоянно поступают предложения о сотрудничестве от самых известных мировых спортивных клубов. Предложение «Аэрофлоту» стать партнером — это всего лишь предложение, пока решение не принято и стороны не договорились, — сказал собеседник агентства. — А подобные переговоры могут вестись параллельно с десятками клубов, и чаще всего все заканчивается на стадии переговоров. В конечном счете все зависит от предложенных условий и общей маркетинговой выгоды".

"Аэрофлот" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" в 2013 году, став официальным перевозчиком клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение.

Как сообщили ТАСС в «Аэрофлоте» сотрудничество с английским клубом позволяет компании значительно увеличить узнаваемость бренда. «Согласно проведенному исследованию, около 6% международных пассажиров уже выбрали „Аэрофлот“ из-за партнерства с „Манчестер Юнайтед“, а 29% из них отметили, что рассматривают „Аэрофлот“ (как перевозчика — прим. ТАСС) из-за партнерства с английским клубом», — добавили в компании.