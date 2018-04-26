Свердловские электрички «уйдут» на майские праздники

В майские праздники изменится расписание электричек, курсирующих по Среднему Уралу.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая не будут следовать некоторые составы городской электрички (здесь и далее время указано местное — прим. ред.):

№7203

отправление в 07.02 №7204

Екатеринбург-Сортировочный — Керамик

отправление в 08.50 №7207

Керамик — Екатеринбург-Пассажирский

отправление в 10.41 №7208

Екатеринбург-Сортировочный — Керамик

отправление в 17.57 №7211

Керамик — Екатеринбург-Сортировочный

отправление в 19.00 №7212

Екатеринбург-Сортировочный — Керамик

отправление в 20.08 Электропоезда «Ласточка», курсирующие между Екатеринбургом Кузино (№7055, отправление в 17.52) и уральской столицей и Нижним Тагилом (№ 7069 отправление в 19.03), вместо 28 апреля и 2, 4, 6 мая будет ходить 27, 29, 30 апреля и 1, 3, 5 мая.

Обратно состав из Кузино (№7056, отправление в 05.44) и Нижнего Тагила (№7062, отправление в 07.36) проследует 28, 30 апреля и 1, 2, 4, 6 мая вмест 29 апреля, 3, 5, 7 мая.

Состав «Ласточка», курсирующий между Нижним Тагилом и Екатеринбургом (№7060, отправление в 06.01), вместо 2, 6, 9 мая будет назначен на 29, 30 апреля и 1, 3, 4, 5, 7, 8 мая. А следующий в Кушву (№7079, отправление в 19.03) будет ходить 28 апреля и 2 мая, а 27 и 29 апреля. Обратно состав (№ 7072, отправление в 06.05) проследует 29 апреля и 3 мая вместо 28 и 30 апреля.

Пригородный поезд №7241, курсирующий между Екатеринбургом и Шамарами (отправление в 20.50), вместо 27 и 29 апреля будет ходить 28 апреля и 2 мая. Обратно состав будет следовать 29 апреля и 3 мая, а не 28 и 30 апреля (№7230, отправление в 04.16).

Электропоезд «Ласточка» сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля (№7053, отправление в 17.52) будет курсировать 28 апреля и 2 мая, а не 27 и 29 апреля. Обратный рейс №7058 (отправление в 06.29) отправится 29 апреля вместо 28 апреля.

Электричка из Екатеринбурга до Мурзинки (№6441, отправление в 07.50) проследует 30 апреля и 1, 2, 9 мая вместо 28 апреля и вернется обратно (№6442, отправление в 14.33) в указанные даты.

Пригородный поезд №7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля (отправление в 20.50) будет назначен 27, 29, 30 апреля и 1, 3, 5 мая вместо 28 апреля, 2, 4, 6 мая. Обратно состав проследует (№7232, отправление в 04.53) 28, 30 апреля и 1, 2, 4, 6 мая вместо 29 апреля и 3, 5, 7 мая.

Состав «Ласточка», курсирующий между Нижним Тагилом и Екатеринбургом (№7070, отправление в 15.12), вместо 29 апреля будет назначен на 2, 6, 9 мая.