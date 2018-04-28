Если укусил клещ или прорвало трубу: публикуем графики работы больниц и экстренных служб в праздники

Все поликлиники Екатеринбурга — детские и взрослые — в праздничные выходные будут работать в режиме выходного дня. С 29 апреля по 2 мая включительно любой заболевший с полисом ОМС может прийти в свою поликлинику и получить помощь участкового врача. В эти дни они работают с 9:00 до 15:00.

Стационары и скорая помощь, как обычно, принимают больных круглосуточно. В первую очередь бригады скорой будут выезжать на вызовы горожан с улиц и из общественных мест.

Также в любое время можно обращаться в травмпункты, в выходные и праздники они открыты, и в них всегда можно прийти с переломами, ожогами, укусами клеща и другими проблемами, на которые так богаты майские праздники.

Если цапнул клещ, то в травмпункте его вытащат, а дальше нужно самим нести его на анализ. Но не сразу — большинство лабораторий, где берут на анализ клещей, в праздники не работают и откроются только 3 мая. Раньше других будет принимать лаборатория в переулке Отдельном, 3 — уже 2 мая она работает с 8:30 до 11:00 и с 12:30 до 15:00. До 2 мая вашему клещу придётся пожить в холодильнике. По словам медиков, за несколько дней этот материал для исследований не испортится.

График работы остальных пунктов приёма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» можно посмотреть здесь. Санитарные врачи отмечают, что активность клещей в этом году значительно ниже, чем обычно, да и погода не особо способствует массовым выездам на природу. Но в парках и скверах акарицидную обработку еще не провели, поэтому разумная предосторожность не помешает (противоклещевую инструкцию читайте здесь).

Экстренные службы Свердловской области будут работать в майские праздники в режиме повышенной готовности, сообщили в ГУ МЧС. На массовых мероприятиях организована работа спасателей. Из-за дождливой погоды особый противопожарный режим в Екатеринбурге не введён, так что традиционные майские костры-шашлыки легитимны. Но в некоторых муниципальных образованиях его всё-таки ввели и будут патрулировать парки и лесопарки. Это, в частности, Полевской Первоуральск , Берёзовский и Каменск-Уральский

Об усиленной работе сообщили и энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании. Они организовали бригады круглосуточного дежурства, пообещали, что в случае аварий аварийно-ремонтные бригады готовы оперативно выезжать на объекты. По любым авариям в сфере ЖКХ (будь то прорыв трубы с водой или авария на электросетях) можно звонить и сообщать в МБУ «Центральная диспетчерская служба» администрации города Екатеринбурга (телефон +7 (343) 222–30–05).

Усилили свою работу и сотрудники ГИБДД . Помимо охраны порядка на массовых мероприятиях инспекторы будут в течение всех праздничных выходных ловить пьяных за рулём, а также проверять, по правилам ли перевозят детей. Так что будьте бдительны, соблюдайте правила и не забывайте пристёгивать детей в автокреслах.

Если заметили нетрезвого водителя за рулём, сообщайте об этом по телефону дежурной части УГИБДД по Свердловской области (343) 269–77–00, либо шлите СМС на номер +7 902 276 13 91.

Стал известен и график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. 1,2 и 9 мая 2018 года прием заявителей в подразделения ГИБДД по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений, а также по приему экзаменов осуществляться не будет. В остальные дни можно обращаться в обычном режиме — воскресенье, понедельник выходные дни (кроме регистрационного подразделения ГИБДД на пр. Водительский, 20).