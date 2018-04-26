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РЖД могут сократить время «Сапсанов» в пути на 5 минут
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РЖД могут сократить время «Сапсанов» в пути на 5 минут 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Российские железные дороги» планирует сократить время движения в пути поездов «Сапсан» по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург на 5 минут с 3 часов 30 минут в настоящее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Геннадий Верховых.
«Мы планирует поднять скорость по направлению Москва — Санкт-Петербург на 146 км/ч. По нашим подсчетам, это может составить экономию до трех минут в ходу «Сапсана». Будем ли мы три минуты сейчас «отдавать» или мы сэкономим их, в следующем году добавим две и сразу сократим на пять — это мы объявим попозже», — сказал он.
Он также сообщил, что РЖД и правительство Москву изучают варианты сокращения интервалов движения поездов на МЦК.
«Сейчас интервал 5 минут. Идет работа, чтобы еще меньше дать интервал. Для этого будут применяться новые подходы. Правительство Москвы сейчас выходит с предложение сократить интервал до 4-3 минут, а может быть даже до 2 минут. Правительство Москвы говорит, «чем раньше — тем лучше». Мы сейчас эту проблему изучаем — она техническая и технологическая. Есть понимание как это решать. Это потребует определенных средств. Сейчас идет расчет. Как это все будет готово — будем обсуждать с правительством Москвы», — сказал Верховых.
Высокоскоростные поезда «Сапсан» начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршрутах между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
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