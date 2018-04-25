Ещё
Поставлять модернизированное топливо на АЭС «Бушер» начнут в 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поставлять модернизированное топливо на АЭС «Бушер» начнут в 2020 году 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» начнет с 2020 года поставки модернизированного ядерного топлива для первого энергоблока АЭС «Бушер» в Иране, сообщила топливная компания Росатома ТВЭЛ.
"АО «ТВЭЛ», Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) и Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (NPPD) заключили дополнительное соглашение к действующему коммерческому контракту на топливообеспечение АЭС «Бушер», — говорится в сообщении.
Речь идет о поставках более эффективных тепловыделяющих сборок российского производства ТВС-2М. «Начало поставок новой модели ТВС в Иран запланировано на 2020 год», — говорится в сообщении.
Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать как технические, так и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработавшего ядерного топлива.
Ядерное топливо второго поколения ТВС-2М — в настоящее время является основным типом топлива для АЭС, построенных по российским проектам с реакторной установкой ВВЭР-1000. ТВС-2М позволяет обеспечить более длительные топливные циклы и повышение мощности атомных энергоблоков, а также обладает улучшенными характеристиками по безопасности.
Первый энергоблок АЭС «Бушер» — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.
В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции с российской реакторной установкой ВВЭР-1000. Российскому «Атомстройэкспорту» и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.
Блок №1 АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. Как отмечают специалисты, АЭС «Бушер» работает надежно и безопасно.
РИА Новости: последние новости
Не более 22 ракет из 105 заявленных коалицией достигли целей в Сирии Генштаб сообщил об уничтожении крылатых ракет при ударе коалиции по Сирии Сирия детально проанализировала итоги отражения ракетного удара США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру334
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»53
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»189
«Томагавки» прилетели в Москву95
Пока вы спали: Су-57 «провалились»136
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение