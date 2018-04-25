Поставлять модернизированное топливо на АЭС «Бушер» начнут в 2020 году

АО «ТВЭЛ» , Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) и Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (NPPD) заключили дополнительное соглашение к действующему коммерческому контракту на топливообеспечение АЭС «Бушер», — говорится в сообщении.

Речь идет о поставках более эффективных тепловыделяющих сборок российского производства ТВС-2М. «Начало поставок новой модели ТВС в Иран запланировано на 2020 год», — говорится в сообщении.

Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать как технические, так и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработавшего ядерного топлива.

Ядерное топливо второго поколения ТВС-2М — в настоящее время является основным типом топлива для АЭС, построенных по российским проектам с реакторной установкой ВВЭР-1000. ТВС-2М позволяет обеспечить более длительные топливные циклы и повышение мощности атомных энергоблоков, а также обладает улучшенными характеристиками по безопасности.

Первый энергоблок АЭС «Бушер» — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG ( Siemens /KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США , введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции с российской реакторной установкой ВВЭР-1000. Российскому «Атомстройэкспорту» и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Блок №1 АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. Как отмечают специалисты, АЭС «Бушер» работает надежно и безопасно.