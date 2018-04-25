Ещё
В Пинежском районе возводят храм в честь иконы Божией Матери «Грузинская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пинежском районе возводят храм в честь иконы Божией Матери «Грузинская» 

АиФ Архангельск 27 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила Группа компаний «Титан» приступит к строительству церкви в честь иконы Божией Матери «Грузинская» в поселке Ясный Пинежского района Архангельской области.
Строительство курирует Пинежский благочинный архимандрит Иосиф (Волков), наместник Свято-Артемиево-Веркольского монастыря.
Проект согласован со всеми заинтересованными сторонами.
Технология строительства новой церкви традиционна для Русского Севера: шестистенная конструкция из оцилиндрованных сосновых бревен зимней заготовки. Лес поставляется из арендованной базы лесозаготовительного предприятия ГК «Титан» — ООО «Усть-Покшеньгский леспромхоз». Как отметили в холдинге, в настоящее время лес отобран по диаметру. В поселке Ясный сруб должен стоять в июле 2018 года.
Храм станет восьмым в Пинежском благочинии. Помимо семи церквей, которые находятся в селах, поселках и деревнях, в благочиние входят два монастыря: Артемиево-Веркольский и Иоанновский Сурский.
Артемиево-Веркольский мужской монастырь был основан в 1645 году на месте обретения мощей праведного отрока Артемия.
На территории монастыря расположены Артемиевский, Казанский, Ильинский храмы и Успенский собор.
Сейчас в Веркольской обителе постоянно проживает около 40 насельников.
С 2000 года монастырь возглавляет архимандрит Иосиф (Волков).
Монастырь имеет три подворья: в городе Архангельске, селе Карпогоры и поселке Сосновка.
Справка
Группа компаний «Титан» — один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 г.
В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России — ЗАО «Лесозавод 25». Расчетная лесосека составляет 3,2 млн м³. ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.
Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд рублей.
АиФ Архангельск: последние новости
В Архангельске закрывается переправа Реушеньга-Экономия Арктика станет жаркой: в Архангельске прошла презентация уникальной книги Проверка на грамотность: жители Поморья написали «Тотальный диктант»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру343
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»193
«Томагавки» прилетели в Москву97
Украинцы сгубили гордость советской промышленности
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение