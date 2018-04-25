В Пинежском районе возводят храм в честь иконы Божией Матери «Грузинская»

По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила Группа компаний «Титан» приступит к строительству церкви в честь иконы Божией Матери «Грузинская» в поселке Ясный Пинежского района Архангельской области

Строительство курирует Пинежский благочинный архимандрит Иосиф (Волков), наместник Свято-Артемиево-Веркольского монастыря.

Проект согласован со всеми заинтересованными сторонами.

Технология строительства новой церкви традиционна для Русского Севера: шестистенная конструкция из оцилиндрованных сосновых бревен зимней заготовки. Лес поставляется из арендованной базы лесозаготовительного предприятия ГК «Титан» — ООО «Усть-Покшеньгский леспромхоз». Как отметили в холдинге, в настоящее время лес отобран по диаметру. В поселке Ясный сруб должен стоять в июле 2018 года.

Храм станет восьмым в Пинежском благочинии. Помимо семи церквей, которые находятся в селах, поселках и деревнях, в благочиние входят два монастыря: Артемиево-Веркольский и Иоанновский Сурский.

Артемиево-Веркольский мужской монастырь был основан в 1645 году на месте обретения мощей праведного отрока Артемия.

На территории монастыря расположены Артемиевский, Казанский, Ильинский храмы и Успенский собор.

Сейчас в Веркольской обителе постоянно проживает около 40 насельников.

С 2000 года монастырь возглавляет архимандрит Иосиф (Волков).

Монастырь имеет три подворья: в городе Архангельске, селе Карпогоры и поселке Сосновка.

Справка

Группа компаний «Титан» — один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 г.

В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России — ЗАО «Лесозавод 25». Расчетная лесосека составляет 3,2 млн м³. ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.

Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд рублей.