Конкурс «Цветочный джем» может претендовать на звание одного из крупнейших событий в сфере городского ландшафта

Конкурс, который стартует 30 августа в рамках одноименного общегородского фестиваля, пройдет в Москве уже во второй раз. В 2018 году он приурочен к празднованию дня города. «Цветочный джем» — это оригинальные работы лучших ландшафтных дизайнеров и архитекторов со всего мира, которые преображают городское пространство, предлагают уникальные решения и доказывают, что в современном городе всегда остается место для живой природы.

— Событие будет еще более масштабным, нежели в прошлом году, — сказал Алексей Немерюк. — Конкурс может стать ежегодным и претендовать на звание одного из самых значимых в мире.

Как заметил председатель Экспертного совета, скульптор-монументалист, инженер-градостроитель Питер Финк из Великобритании , фестиваль, родившийся в прошлом году, был больше похож на милого младенца. Теперь же, по его мнению, это мальчик, уверенно стоящий на ногах. После 2017-го года о конкурсе стали говорить все больше и больше, и теперь он набрал хорошую популярность.

— Москва нуждается в подобным фестивалях, сам конкурс собирает ведущих экспертов в сфере городского ландшафта, может похвастаться инновациями, которые Москва, возможно, переймет в своем оформлении, — отметил он.

— Разумная идея, мы заранее, до начала конкурса, попробуем определить площадки, куда могли бы пересадить многолетние растения, — отреагировал Алексей Немерюк.

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