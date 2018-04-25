Ещё
Вопрос о поставке Сирии новых средств ПВО решен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вопрос о поставке Сирии новых средств ПВО решен 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
РФ в ближайшее время поставит Дамаску новые средства ПВО, российские специалисты окажут помощь сирийским военным в освоении новых образцов вооружений. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Он рассказал, что сирийское Минобороны проанализировало последствия атаки США и их союзников и в действующую систему противовоздушной обороны страны для повышения надежности уже внесен ряд изменений.
Ранее СМИ сообщили, что Москва на безвозмездной основе поставит Дамаску зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит», пишет НСН. В свою очередь министр обороны Израиля пообещал Дамаску ответный удар, если Сирия применит против его самолетов новые средства ПВО.
Новости Сирии: В Генштабе рассказали об эффективности ракетной атаки на Сирию
Свободная пресса: последние новости
Казахстан все быстрей дрейфует от России Химика, знакомого с формулой «Новичка», сбила машина «Русские не сделают большую турбину. Ума не хватит»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью93
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ18
Украина цепляется за российский газ125
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста54
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение