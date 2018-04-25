Вопрос о поставке Сирии новых средств ПВО решен 

РФ в ближайшее время поставит Дамаску новые средства ПВО, российские специалисты окажут помощь сирийским военным в освоении новых образцов вооружений. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Он рассказал, что сирийское Минобороны проанализировало последствия атаки США и их союзников и в действующую систему противовоздушной обороны страны для повышения надежности уже внесен ряд изменений.
Ранее СМИ сообщили, что Москва на безвозмездной основе поставит Дамаску зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит», пишет НСН. В свою очередь министр обороны Израиля пообещал Дамаску ответный удар, если Сирия применит против его самолетов новые средства ПВО.
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