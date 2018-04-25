Вопрос о поставке Сирии новых средств ПВО решен

Он рассказал, что сирийское Минобороны проанализировало последствия атаки США и их союзников и в действующую систему противовоздушной обороны страны для повышения надежности уже внесен ряд изменений.

Ранее СМИ сообщили, что Москва на безвозмездной основе поставит Дамаску зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит», пишет НСН. В свою очередь министр обороны Израиля пообещал Дамаску ответный удар, если Сирия применит против его самолетов новые средства ПВО.

Новости Сирии: В Генштабе рассказали об эффективности ракетной атаки на Сирию