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Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО
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Россия в ближайшее время поставит Сирии новые средства ПВО 

Rambler News Service 25 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Россия поставит Сирии новые средства противовоздушной обороны (ПВО) в ближайшее время, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств противовоздушной обороны, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия-24».
Ночью 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума.
Позднее президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против Сирии. В Генштабе также заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию.
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