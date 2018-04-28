В национальном парке «Куршская коса» подвели итоги «Марша парков» 

В результате работ от песка были очищены лестницы и переходы к морю в районе поселка Лесной, покрашены деревянные ограждения автостоянок, убран мусор на побережье и в лесу на участках от Зеленоградска до визит-центра, благоустроена территория вокруг озера Изумруд в поселке Рыбачий, также продолжились работы по укреплению авандюны.
"Марш парков", участником которого национальный парк «Куршская коса» является с 1996 года, позволяет комплексно и эффективно подготовиться к началу летнего туристического сезона, одновременно формируя у всех причастных к этой акции ответственное отношение к природе", — отметил директор национального парка Анатолий Калина.