На Куршской косе высадят сад в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

В нацпарке «Куршская коса» появится яблоневый сад в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба учреждения.

«Это не просто экологическая акция по посадке деревьев — это наша дань памяти о погибших при пожаре в Кемерове . Яблони приживутся под контролем специалистов национального парка, зацветут, потом дадут плоды — пусть красота этого яблоневого сада служит эмоциональным напоминанием всем и каждому о страшных последствия безответственного отношения людей к своему делу», — пояснил директор национального парка Анатолий Калина

Акция состоится 29 апреля. Деревья будут сажать у северной границы поселка Лесной рядом с побережьем Балтийского моря (ориентир — кафе «Гудвин» напротив лагеря «Алые паруса») в 11:00. Поучаствовать может любой желающий.