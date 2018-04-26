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На Куршской косе высадят сад в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
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На Куршской косе высадят сад в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В нацпарке «Куршская коса» появится яблоневый сад в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба учреждения.
«Это не просто экологическая акция по посадке деревьев — это наша дань памяти о погибших при пожаре в Кемерове. Яблони приживутся под контролем специалистов национального парка, зацветут, потом дадут плоды — пусть красота этого яблоневого сада служит эмоциональным напоминанием всем и каждому о страшных последствия безответственного отношения людей к своему делу», — пояснил директор национального парка Анатолий Калина.
Акция состоится 29 апреля. Деревья будут сажать у северной границы поселка Лесной рядом с побережьем Балтийского моря (ориентир — кафе «Гудвин» напротив лагеря «Алые паруса») в 11:00. Поучаствовать может любой желающий.
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