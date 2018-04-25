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Больше тысячи человек приняли участие в «Марше парков» на Куршской косе
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Больше тысячи человек приняли участие в «Марше парков» на Куршской косе 

Вести Калининград 29 минут назад
Фото: Вести Калининград
Волонтёры укрепляли авандюну и склоны, красили ступеньки деревянных почвозащитных настилов на туристических тропах, убирали мусор, благоустраивали территорию.
Константин Морозов, корреспондент:
— «Марш парков» проходит по всей стране. На Куршской косе 22 год подряд. Он предусматривает проведение урока для школьников об особо охраняемых объектах области, а также массовые субботники.
На работу как на праздник. Подышать свежим воздухом и помочь восстановить экосистему национального парка цель участников марша. Протяжённость косы с российской стороны 50 километров, поэтому для того, чтобы оказать ей реальную помощь, требуется не одна сотня человек.
Эдуард Еременко, волонтёр:
— Погода прекрасная, настроение хорошее, работа кипит, убираемся, благое дело делаем, для жителей Калининградской области и наших гостей, думаю, всем очень понравиться лицо Калининградской области.
Волонтёры занимались благоустройством пешеходных маршрутов, например, к дюне «Эфа», уборкой мусора и укреплением авандюны.
Татьяна Анопа приехала в Калининградскую область всего несколько месяцев назад из Пскова. Рассказывает, что о национальном парке Куршская коса знают не только в России, но во всём мире.
Татьяна Анопа, волонтёр:
— Я знаю, что этот объект включён в список всемирного наследия «Юнеско». Я, в общем-то, приезжая, но здесь уже была и считаю, что подобный объект особенно нужно охранять, и я удивлена, что здесь столько мусора здесь. Я думаю, что люди более сознательно относиться к таким памятникам.
У озера Изумруд наводят кристальную чистоту. Окрестности посёлка Рыбачий приводят в порядок, местные жители совместно с сотрудниками национального парка.
Алексей Иванцов, заместитель директора Национального парка Куршская коса:
— Мы сами живем в посёлке Рыбачий хочется, чтобы было хорошо не только на территории национального парка, но и в посёлках и чтобы люди, которые проживают, чувствовали себя причастными, что они живут в национальном парке, чтобы здесь всё было хорошо, здорово и красиво.
Уборка мусора, ремонт автостоянок и пешеходных дорожек — не главная задача эко десанта. Важно не допустить движения песка. Авандюна может поглотить всю жизнь на косе. Собранный сухой валежник и вырубленные ветки в дальнейшем используют для её укрепления.
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