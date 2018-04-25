Воспитателя тобольского детсада отстранили от работы из-за проблем с наркотиками 

По требованию тюменской транспортной прокуратуры в Тобольске отстранили от работы воспитателя одного из детских садов. Представители надзорного органа выяснили, что у женщины есть проблемы с наркотиками.
— Во время изучения уголовного дела, которое транспортные полицейские возбудили в отношении воспитателя данного детского сада по части 1 статьи 228, установлено, что женщина на протяжении 2017-2018 годов регулярно употребляет наркотические средства, — рассказали в тюменской транспортной прокуратуре.
Руководитель дошкольного образовательного учреждения не отстранил от работы педагога, который подвергался уголовному преследованию. В комитете по образованию администрации Тобольска объяснили почему так произошло.
— На работе медосмотр она проходила регулярно, как и положено. Допуск к работе у нее есть. Она проходила нарколога, психолога и всех остальных. Нареканий на работе у нее не было, жалобы со стороны родителей тоже не поступали. О ее проблемах с законом стало известно только когда пришло предписание от прокуратуры. Ее не уволили, но она отстранена по закону от работы до решения суда, — рассказали 72.ru в комитете по образованию администрации Тобольска