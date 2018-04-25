Воспитателя тобольского детсада отстранили от работы из-за проблем с наркотиками

По требованию тюменской транспортной прокуратуры в Тобольске отстранили от работы воспитателя одного из детских садов. Представители надзорного органа выяснили, что у женщины есть проблемы с наркотиками.

— Во время изучения уголовного дела, которое транспортные полицейские возбудили в отношении воспитателя данного детского сада по части 1 статьи 228, установлено, что женщина на протяжении 2017-2018 годов регулярно употребляет наркотические средства, — рассказали в тюменской транспортной прокуратуре.

Руководитель дошкольного образовательного учреждения не отстранил от работы педагога, который подвергался уголовному преследованию. В комитете по образованию администрации Тобольска объяснили почему так произошло.