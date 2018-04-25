Согласован проект реконструкции кинотеатра «Орион» на северо-востоке столицы

Согласован проект реконструкции кинотеатра «Орион» на северо-востоке Москвы , сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональный Общественный Центр шаговой доступности „Орион“ по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 26, Лосиноостровский район, Северо-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что кинотеатр «Орион», расположенный в Лосиноостровском районе на севере-востоке столицы, будет реконструирован.

«Создание в спальных районах столицы мест, где можно интересно, качественно и с пользой организовать досуг всей семьей, не выезжая при этом в центр города, — одна из целей программы реконструкции советских кинотеатров, которая реализуется компанией ADG group при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина . Кинотеатр «Орион» не работает с 2013 г., но после реконструкции у обновленного здания снова появится функция кинопоказа», — рассказал В. Леонов.

В пресс-службе уточнили, что в «Орионе» появится шестизальный кинокомплекс на 612 мест. Также в составе кинотеатра появятся кино-бар, касса, гардероб. На территории обновленного «Ориона» появятся кафе и рестораны, зона «фудкорта». В рамках проекта в многофункциональном центе будут работать магазины и киоски товаров и услуг повседневной необходимости: супермаркет, детские и спортивные магазины, также можно будет приобрести товары для красоты и здоровья. В «Орионе» откроются творческие мастерские и мастер-классы, детские образовательные классы, будут проходить культурные и спортивные мероприятия, тематические ярмарки.

«Концепция «районного центра» рассчитана, прежде всего, на жителей района, живущих в 15 минутах ходьбы от объекта. Для удобства посетителей, которые решат приехать из соседних районов на собственной машине, на подземном этаже центра предусмотрена небольшая автостоянка», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза согласовала 29 проектов реконструкции районных кинотеатров. Всего реализуемая ADG group программа предусматривает реконструкцию 39 советских районных кинотеатров.