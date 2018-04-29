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Кинотеатр «Орион» на северо-востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром
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Кинотеатр «Орион» на северо-востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект реконструкции кинотеатра «Орион» согласован в Москомэкспертизе.
В Москомэкспертизе рассказали, как изменится после реконструкции столичный кинотеатр «Орион», расположенный в Лосиноостровский районе города.
По словам председателя ведомства Валерия Леонова, на территории реконструированного кинотеатра появятся мастерские, образовательные классы, кафе, рестораны, супермаркет и магазины.
— Создание в спальных районах столицы мест, где можно интересно, качественно и с пользой организовать досуг всей семьей, не выезжая при этом в центр города, — одна из целей программы реконструкции советских кинотеатров, — приводит портал mos.ru слова Леонова.
После реконструкции «Орион» предложит жителям и гостям района шестизальный кинокомплекс на 612 мест с баром, кассой и гардеробом и подземной парковкой.
На территории киноцентра появятся кафе и рестораны, зона «фудкорта», магазины. В «Орионе» также планируют проводить творческие мастерские и мастер-классы, образовательные, культурные и спортивные мероприятия, а также тематические ярмарки.
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