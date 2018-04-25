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Тюменская область отменит субсидию на первый взнос по договору лизинга
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Тюменская область отменит субсидию на первый взнос по договору лизинга 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Правительство Тюменской области изменило программу лизинговой поддержки малого и среднего бизнеса. Напомним, ранее в регионе работала программа поддержки, по которой предпринимателям компенсировали половину первоначального взноса по договору лизинга. На смену этой схеме придет сниженная процентная ставка.
«Больше семи лет мы возмещали первоначальный взнос по лизингу, убедились, что это эффективно. Но ряд факторов подтолкнул нас к тому, чтобы программу трансформировать. Вместо субсидии это будет лизинг под три процента годовых», — рассказал замдиректора областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.
Механизм, по его словам, вступит в силу ориентировочно с конца мая. Его будут реализовывать через «Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию», которая полностью принадлежит Тюменской области. Решение принято на 2018 год. Есть вероятность, что в 2019 году компенсация первоначального взноса вернется. Но это будет уже 50, а 25 процентов. Эффективность этой меры будет примерно равна эффективности лизинга под три процента. Предприниматель сможет выбрать, что ему удобнее.
«Таких условий по лизингу нет даже в федеральных институтах поддержки», — считает Машуков.
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