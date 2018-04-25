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«Здоровое питание». На Ямале проверят колледжи и проследят за поставщиками продуктов
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«Здоровое питание». На Ямале проверят колледжи и проследят за поставщиками продуктов 

ИА Север-Пресс 32 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в рамках партийного проекта «Здоровое питание» определят лучшие колледжи и техникумы по организации питания студентов. Об этом сегодня, 25 апреля, заявила координатор проекта Людмила Иванова на заседании рабочей группы в режиме видеоконференции с муниципалитетами.
В городах и районах округа с конца прошлого года начались рейды местных рабочих групп. По итогам они представят документы в региональную комиссию для рассмотрения и объективной оценки. Даты уточняются.
Отметим, сегодня в регионе ямальскую молодежь обучают в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий, Надымском и Тркосалинском профессиональных колледжах, Ямальском и Новоуренгойском многопрофильном колледжах. Также в округе продолжаются рейды в детские сады и школы.
Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак попросил членов рабочих групп на местах уделять особое внимание поставщикам продуктов в учреждения образования. Он напомнил собравшимся о недавнем случае в сеяхинской школе-интернат, куда поставщик «Северпродснаб» поставлял некачественные продукты питания. Это выяснилось при приемке товара. Как оказалось, продукты питания поступили в поврежденной таре, с истекшими сроками годности, и не подлежали употреблению. Часть продуктов питания и вовсе не была поставлена в установленный контрактом срок. Поставщика привлекли к административной ответственности и оштрафовали
Анатолий Сак призвал проверяющих к активности, подчеркнув, что только так можно достичь положительных результатов в организации здорового питания молодежи.
Заместителя директора департамента образования ЯНАО Яна Весова порекомендовала обращаться к сайту Роспортребнадзора. Там размещен реестр недобросовестных поставщиков. «Сегодня здоровое питание играет значительную роль в развитии ребенка и наша основная задача — создание благоприятных условий для сохранения здоровья детей», — подчеркнула она  Кроме того, замдиректора образовательного ведомства отметила, что особое внимание в этом вопросе в системе образования также уделяется летним лагерям и школам-интернатам.
Напомним, проект «Здоровое питание» внедряют при поддержке губернатора Дмитрия Кобылкина и правительства ЯНАО, регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её сторонников.
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