В рамках проекта «Технонавигатор: заводы — детям», школьники посетили обувную фабрику

Как сообщается на сайте школы № 1355, 20 апреля десятиклассники посетили обувную фабрику «Парижская Коммуна».

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Технонавигатор: заводы — детям». Целями которого являются: знакомство школьников с деятельностью предприятий различных отраслей промышленности, стимулирование интереса школьников к инженерным и рабочим профессиям в сфере инноваций высоких технологий, привлечение выпускников образовательных организаций города Москвы в промышленный сектор экономики.

Экскурсия состояла из двух частей, сначала ребята ознакомились с почти вековой историей фабрики в музее, находящимся на ее территории, а после увидели в деле работу по пошиву обуви в трех цехах: раскройном, заготовочном и пошивочном. В конце экскурсии школьники зашли к обувным конструкторам, занимающимся разработкой обувных моделей на компьютере, а затем посмотрели некоторый ассортимент фабрики. Благодаря поездке они познакомились не только с процессом создания обуви, но и с удивительным миром, находящимся в «Парижской Коммуне».