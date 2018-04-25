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В рамках проекта «Технонавигатор: заводы — детям», школьники посетили обувную фабрику
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В рамках проекта «Технонавигатор: заводы — детям», школьники посетили обувную фабрику 

Управа района Южное Бутово 33 минуты назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 1355, 20 апреля десятиклассники посетили обувную фабрику «Парижская Коммуна».
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Технонавигатор: заводы — детям». Целями которого являются: знакомство школьников с деятельностью предприятий различных отраслей промышленности, стимулирование интереса школьников к инженерным и рабочим профессиям в сфере инноваций высоких технологий, привлечение выпускников образовательных организаций города Москвы в промышленный сектор экономики.
Экскурсия состояла из двух частей, сначала ребята ознакомились с почти вековой историей фабрики в музее, находящимся на ее территории, а после увидели в деле работу по пошиву обуви в трех цехах: раскройном, заготовочном и пошивочном. В конце экскурсии школьники зашли к обувным конструкторам, занимающимся разработкой обувных моделей на компьютере, а затем посмотрели некоторый ассортимент фабрики. Благодаря поездке они познакомились не только с процессом создания обуви, но и с удивительным миром, находящимся в «Парижской Коммуне».
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