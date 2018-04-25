Что делать при укусе клеща 

В России начался сезон клещей. С начала апреля от укусов пострадали почти 1,6 тысяч россиян, в том числе 713 детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, при этом в ведомстве утверждают, что эта цифра ниже средних показателей.
Людям, отправляющимся за город, в лес или на дачу стоит задуматься о защите. Помочь в этом может компания «Ингосстрах», которая в рамках ДМС предлагает программу «Клещевой энцефалит». Страховой полис включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение.
В беседе с НСН заместитель директора департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Ираида Корецкая рассказала о том, как следует действовать, если человек обнаружил на себе клеща.
«Обычно клещ активизируется в апреле-мае и представляет угрозу для нас до конца октября. Если вас укусил клещ, необходимо незамедлительно, но не позднее 72 часов с момента укуса, обратиться в «Ингосстрах» по телефону. Застрахованного направят на прием к специалисту, который удалит клеща, обработает место укуса, а при необходимости назначит лабораторное исследование клеща и введение иммуноглобулина. При наличии показаний к экстренной госпитализации организуется и помощь в стационаре. При своевременном обращении за медицинской помощью все инфекции, передаваемые клещами, успешно профилактируются или лечатся. В противном случае болезнь может нанести серьезный урон здоровью, привести к установлению инвалидности и даже летальному исходу. Стоимость полиса «Клещевой энцефалит» зависит от региона продаж, но при онлайн-покупке он будет стоить от 250 до 500 рублей. При этом страховая сумма составляет 1 млн рублей. Добавлю, что лидерами по количеству обращений в страховую компанию с жалобой на укусы клеща являются Республика Хакасия, Красноярский край и Кировская область», — рассказала НСН Корецкая.
Напомним, на днях в Москве уже был выявлен очаг клещевого энцефалита. Опасные паразиты найдены в Крылатском парке. Клещи уже заразили животных, теперь территорию парка будут контролировать еженедельно. Жителям ближайших районов рекомендовали сделать прививки.