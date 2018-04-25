Главам муниципальных администраций поручено представить в Правительство актуальные данные по размеру платы за содержание жилья

— Цель мероприятия — проинформировать всех участников жилищно-коммунальной сферы об основных изменениях в законодательстве, принятых на федеральном уровне и направленных на повышение качества жизни в стране и, в частности, в нашем регионе, — сказал Виталий Ткаченко. — На сегодняшний день, несмотря на то, что многие собственники исправно платят за оказанные коммунальные услуги, проблема задолженности перед поставщиками ресурсов остается острой. Так, по состоянию на 1 января 2018 года задолженность управляющих компаний Ярославской области перед ресурсоснабжающими организациями составляет более двух миллиардов рублей.

В апреле Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям многоквартирных домов заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, электро— и газоснабжению, а также водоотведению напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников в лице управляющих компаний. На такие договоры рекомендовано перейти всем поставщикам коммунальных ресурсов, перед которыми управляющие компании имеют задолженность два и более месяца.

— Принять решение о переходе на прямые договоры с поставщиком любого ресурса также могут сами собственники квартир — большинством голосов на общем собрании, — пояснила Елена Скоробогатова. — Изменения коснулись и качества работы управляющих организаций. В конце марта утверждены единые стандарты сервиса управления многоквартирными домами. Например, теперь установлено время приема заявок аварийно-диспетчерской службой, четко регламентирован срок устранения аварий. УК будут обязаны полноценно информировать жителей обо всех происходящих событиях в доме. Некоторые правила единого стандарта вступят в силу с весны 2019 года. Безусловно, все это исключительно на пользу людям.

И еще одно нововведение, которое обсуждалось на мероприятии, — установление размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилья, которые не приняли это решение самостоятельно, а также порядка определения предельных индексов ее изменения. В этом случае тариф устанавливается органом местного самоуправления. В целях недопущения необоснованного роста платы граждан за жилищные услуги Виталий Ткаченко по итогам мероприятия дал поручение главам муниципальных районов и городских округов актуализировать данные и в кратчайшие сроки представить их для проверки.

Контроль за исполнением требований действующего законодательства осуществляет региональный департамент государственного жилищного надзора. В случае несоблюдения требований нарушители будут привлечены к административной ответственности.