Концессия «Водоканала»: Игорь Годзиш не исключил вариант поиска нового инвестора

Будущее концессионного соглашения архангельского «Водоканала» с омской компанией «РВК-центр» оказалось под большим вопросом. Как сообщил сегодня на сессии городской думы Архангельска глава города Игорь Годзиш, если ФАС не одобрит заявку проекта соглашения МУПа и компании, вопрос будет закрыт.

— По процедуре заключения концессионного соглашения идет определенный этап, третьего марта федеральная антимонопольная служба продлила рассмотрение заявки «РВК-центра» на согласование проекта соглашения. Третьего мая истекает срок рассмотрения этой заявки ФАСом. Коллеги нам представят заключение о том, что заявка одобрена, тогда мы выходим к концу лета на окончательное подписание. Если документ не будет представлен, то вопрос закрывается. Будем искать нового инвестора, — ответил на вопрос депутата гордумы Александра Гревцова Игорь Годзиш

Вопрос о будущем сделки возник не на пустом месте: ООО «РВК-центр» собирается принять участие в борьбе за миллиардную концессию в Нижнем Тагиле. При этом на минувшей сессии гордумы Архангельска , на которой присутствовал в том числе и представитель омской компании, было заявлено о том, что компания будет перерегистрироваться в столице Поморья, а уставной капитал увеличится.

Ранее под сомнение сделку ставила прокуратура . По мнению надзорного органа, заключение концессионного соглашения в предложенной редакции крайне рискованно и ставит под угрозу срыва водоснабжение города.

Если соглашение будет подписано, омская фирма получит в концессию на 49 лет водопроводные сети и оборудование, модернизирует их, снизит потери воды и расход электроэнергии. За это она получает право собирать с потребителей плату за водоснабжение и водоотведение в размере около 210 миллиардов рублей.