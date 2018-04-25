Часы на территории Нижнего озера в Калининграде обновят перед ЧМ

Архитектурная композиция с часам на территории Нижнего озера в Калининграде будет сохранена. Об этом во время выездного совещания рассказал глава города Алексей Силанов

Планируется, что к играм Чемпионата мира достопримечательность отреставрируют. Как отметил Силанов, «чтобы калининградцы и гости города смогли не только с интересом рассматривать этот исторический объект, но и сверять по ним время».

Также глава города дал поручение провести ремонт спуска, ведущего от фанзоны на Московский проспект, обсудил варианты приведения в надлежащее состояние территории у Восточной эстакады, где расположены полуразрушенные строения. Окончательное решение по благоустройству территории будет принято совместно с правительством области.