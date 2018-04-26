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Австрия признала беспомощность перед неонацистами
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Австрия признала беспомощность перед неонацистами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что бессилен перед ультраправыми, которые собираются отмечать годовщину Блайбургской бойни. Об этом сообщает The Local.
«Мероприятие организует [хорватская] церковь», — сказал глава правительства в преддверии ежегодного сбора 12 мая в городе Блайбург в федеральной земле Каринтия. «Это значит, что ни федеральное, ни местное правительство не могут ничего решать по этому поводу», — пояснил он.
Событие организуется в память о кровавой расправе с бежавшими из Хорватии на территорию нынешней Австрии в конце Второй мировой войны хорватскими ультраправыми боевиками-усташами. Тогда от рук югославских партизанов погибли по разным оценкам от нескольких сотен до полутора десятка тысяч людей.
Документационный центр австрийского сопротивления называет празднование годовщины в Блайбурге «крупнейшим сбором фашистов в Европе»,
Члены ультраправой фашистской организации Усташи уничтожили в военные годы в концлагере Ясеновац неподалеку от города Загреб десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов.
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