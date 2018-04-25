Садальский опасается быть отравленным

У себя на страничке в соцсети он поделился снимком. На нем было сфотографировано несколько пачек кофе. В комментарии к посту актер поинтересовался у подписчиков, случалось ли им получать презент от анонимного отправителя. Он рассказал, что вчера он таковой получил на стойке регистрации в отеле. В пакете оказались три пачки дорогого кофе в зернах, которые он принять не может.

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При этом Садальский высказал опасение, что отправитель может оказаться отравителем. «Может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г.», — намекнул он на Максима Галкина , которого часто критикует за его творчество. Свой пост актер сопроводил хэштегами «отравление», «убийство», «Останкино» и поинтересовался у пользователей, что ему делать с этим подарком.

Памятуя громкое дело Скрипалей, подписчики посоветовали отнести кофе на анализ или же просто выбросить, пишет сайт Dni.ru. Тем не менее, вскоре все выяснилось. Оказалось, что кофе прислала одна из кофеен: «Нет, нет! Это мы, пейте, не бойтесь! От души! Заходите к нам, если будет время между процедурами!».