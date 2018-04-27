Гуляем по новой эспланаде: власти Прикамья показали виртуальную экскурсию по площади у Заксобрания

На портале «Управляем вместе» появился ролик-экскурсия по пермской эспланаде, какой она может стать через пару лет. В видео говорится, что на месте, где сейчас ведутся раскопки, появится фонтан, насыпные холмы, лавочки, деревья, амфитеатр и два кафе с панорамным остеклением.

На площадке перед Заксобранием началось строительство второго светомузыкального фонтана. Бюджет проекта 400 миллионов рублей. Сейчас вокруг строительства фонтана и обустройства эспланады разразились споры, поскольку часть общественных деятелей против стройки из-за того, что толком не были проведены общественные слушания. Вопрос не обсуждался с самими горожанами.

— Вдоль улицы Петропавловская планируется увеличение количества парковочных мест, часть которых предназначена для маломобильных групп населения, —говорится в ролике. — Концепция предполагает деление проектируемой территории на четыре тематические зоны. Главную образуют зрительные ряды амфитеатров, обращенных на открытую площадку. В центр вписан фонтан, с помощью которого вечерами может проводиться светомузыкальное шоу. Днем фонтан будет работать в пешеходном режиме. Расположение аллей, ведущих к фонтану, обусловлено существующими тропами. Искусственные холмы, обрамляющие площадь, создают уникальную среду «природного ландшафта» в центре города и защищают территорию от шума машин и ветра.

Экскурсия по пермской эспланаде 2018-04-27 На портале «Управляем вместе» должно начаться голосование по выбору концепции благоустройства эспланады. До сих пор окончательно непонятно, что же появится на эспланаде. Срок строительства фонтана определен 2018-2019 годы. На днях прошел градостроительный совет, где мнения высказали депутаты, чиновники, архитекторы и общественники.