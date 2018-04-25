Завтра начнет работать красносельский паром: РАСПИСАНИЕ

Завтра утром в свой первый в этом году рейс отправится красносельский паром. Расписание утверждено, как и цены на билеты, сообщает ООО «Волна».

Взрослым билет обойдется в 29 рублей. Детский (для детей от 5 до 10 лет) стоит 14,50.

Перевозка велосипедов и скутеров, ручных тележек, колясок стоит 40 рублей, мотоциклов и мотороллеров — 70, квадроциклов — 100. Водители автомобилей весом до 700 кг заплатят 200 рублей, от 700 до 1600 кг — 250. Перевозка машин весом от 1600 до 1900 кг стоит 330 рублей, свыше 1900 кг, но менее 3 тонн — 380, автомобилей массой от 3 до 5 тонн — 500 рублей, от 5 до 7 тонн — 620. Самые дорогие расценки — на перевозку машин тяжелее 7 тонн — 870 рублей.

Паром будет работать ежедневно.

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