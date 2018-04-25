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Американцы оставили Башара Асада без долларов
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Американцы оставили Башара Асада без долларов 

News.ru 34 минуты назад
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который запрещает оказывать финансовую помощь районам Сирии, находящимся под контролем президента страны Башара Асада.
Это необходимо для того, чтобы деньги американских налогоплательщиков не попали «в руки Асада и его сторонников», говорится в заявлении на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса.
«Использовать госсредства США для восстановления и стабилизации районов Сирии, находящихся под контролем Асада и его союзников, было бы неразумным», — пояснил председатель комитета Эдвард Ройс.
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