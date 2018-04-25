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Школьники ознакомились с процессом изготовления обуви
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Школьники ознакомились с процессом изготовления обуви 

Южное Бутово 46 минут назад
Фото: Южное Бутово
20 апреля 10 «Г» класс школы № 1355 ездил на экскурсию, на обувную фабрику «Парижская Коммуна». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Это мероприятие проводилось в рамках проекта «Технонавигатор: заводы — детям». Целями этого проекта являются, знакомство школьников с деятельностью предприятий различных отраслей промышленности, стимулирование интереса школьников к инженерным и рабочим профессиям в сфере инноваций высоких технологий, привлечение выпускников образовательных организаций города Москвы в промышленный сектор экономики.
Экскурсия состояла из двух частей, сначала ребята ознакомились с почти вековой историей фабрики в музее, находящимся на ее территории, а после увидели в деле работу по пошиву обуви в трех цехах: раскройном, заготовочном и пошивочном. В конце экскурсии школьники зашли к обувным конструкторам, занимающимся разработкой обувных моделей на компьютере, а затем посмотрели некоторый ассортимент фабрики. Благодаря поездке они познакомились не только с процессом создания обуви, но и с удивительным миром, находящимся в «Парижской Коммуне». На фабрике царит невероятная атмосфера, созданная их дружным коллективом, в котором каждый рад успехам каждого и все друг с другом знакомы. Эти люди любят свое занятие, и они счастливы вместе делать одно важное и полезное дело.
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