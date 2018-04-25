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В Минсельхозе РФ оценили работу аграриев СКФО
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В Минсельхозе РФ оценили работу аграриев СКФО 

«Это Кавказ» 43 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
В Министерстве сельского хозяйства РФ оценили работу сельхозпроизводителей Северо-Кавказского федерального округа как стабильную, отметив прирост в объемах производства по всем сферам.
«Северо-Кавказский федеральный округ прирастает в объемах производства всех культур. Очень активно идет прирост в садоводстве, производству овощей, овощей закрытого грунта. Причем прирост идет не менее 10%, даже около 20%. Очень стабильный прирост производства зерновых, в Ставропольском крае особенно, прирост производства кукурузы в КБР, в Ставропольском крае, производства мяса птицы, свинины, баранины, поэтому очень стабильно работают», — сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Он отметил также, что ежегодный анализ эффективности средств, выделяемых на поддержку АПК в округе, также позволяет говорить о росте эффективности. ВПри этом Хатуов добавил, что мерами господдержки в СКФО пользуются «миллионы участников» и где-то возникают сбои, «связанные с ментальностью фермеров, иногда некомпетентностью работников региональных министерств сельского хозяйства».
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