В Минсельхозе РФ оценили работу аграриев СКФО

Министерстве сельского хозяйства РФ оценили работу сельхозпроизводителей Северо-Кавказского федерального округа как стабильную, отметив прирост в объемах производства по всем сферам.

Джамбулат Хатуов. «Северо-Кавказский федеральный округ прирастает в объемах производства всех культур. Очень активно идет прирост в садоводстве, производству овощей, овощей закрытого грунта. Причем прирост идет не менее 10%, даже около 20%. Очень стабильный прирост производства зерновых, в Ставропольском крае особенно, прирост производства кукурузы в КБР , в Ставропольском крае, производства мяса птицы, свинины, баранины, поэтому очень стабильно работают», — сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства РФ

Он отметил также, что ежегодный анализ эффективности средств, выделяемых на поддержку АПК в округе, также позволяет говорить о росте эффективности. ВПри этом Хатуов добавил, что мерами господдержки в СКФО пользуются «миллионы участников» и где-то возникают сбои, «связанные с ментальностью фермеров, иногда некомпетентностью работников региональных министерств сельского хозяйства».