Минобороны показало обломки сбитых в Сирии «умных» ракет 

Как пояснил специалист Минобороны в области противовоздушной обороны Сергей Безногих, здесь показаны как части самих ракет, так и их двигательных установок и космической радионавигационной системы.
"Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты, — уточнил он. — Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО.
Напомним, ранее другой эксперт зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, подробно объяснил, как старым советским ПВО удалось сбить новейшие крылатые ракеты, и назвал эту ситуацию серьезным ударом по военной репутации Пентагона.