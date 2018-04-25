Минобороны показало обломки сбитых в Сирии «умных» ракет

Как пояснил специалист Минобороны в области противовоздушной обороны Сергей Безногих, здесь показаны как части самих ракет, так и их двигательных установок и космической радионавигационной системы.

"Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты, — уточнил он. — Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО.