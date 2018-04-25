Фаллос Тора и «затычка» Железного Человека. Магазин выпустил секс‐игрушки для супергероев

Австралийская компания Geeky Sex Toys выпустила секс‐игрушки в честь выхода фильма «Мстители: Война бесконечности». Об этом свидетельствуют данные на сайте магазина.

Среди «игрушек» есть молот Тора «Мьельнир» с фаллическим наконечником за 110 долларов. «Рука Бесконечности» за 99 долларов, отсылка к «Камням бесконечности» в фильме. В описании говорится: «К сожалению, эта Рука не даст вам всемогущество и всеведение, но доведет вас до оргазма».

Подешевле можно взять реактор Железного Человека — это такая «затычка» для разного рода утех. «Вам не нужно быть гением, миллиардером, плейбоем или филантропом, чтобы приобрести это дуговой реактор», — говорится в подписи.

Также есть стрела Соколиного глаза. «Продукт был специально сделан для супергероев, у которых нет суперсилы», — отмечают в подписи.

Есть еще один товар, на который лучше посмотреть, чем его описывать. Называется он «Агент Снеси мне башню».

В середине февраля анонимный пользователь рассылал незнакомым людям секс-игрушки с Amazon. Вероятно, если бы в тот момент появились супергеройские приспособления, люди были бы рады куда больше.