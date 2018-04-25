В Пекинском университете успешно прошёл 42-й всемирный финал ACM-ICPC

Пекин (BEIJING), 25 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — 15-19 апреля в Пекинском университете успешно прошел 42-й всемирный финал Международной студенческой олимпиады по программированию (12+). В этом году конкурс был совместно организован Пекинским университетом и Молодежным научно-техническим центром Китайской ассоциации по науке и технике. В конкурсе приняли участие 49 935 участников из 111 стран и регионов с шести континентов, в частности, из 3098 вузов. Многие предприятия, такие как Founder group, JetBrains, TWO Sigma, SenseTime, Fast Hand technology, Hulu, Saipasi, Minglve data, Qiyuan world, Recruit Holdings и MIXLABS спонсировали конкурс. В итоге 140 команд из 51 страны и регионов победили на региональных конкурсах разных континентов и вышли во всемирный финал. Они собралисть в Пекинском университете для участия во всемирном финале.

Во второй половине дня 17 апреля в зале столетия Пекинского университета состоялась торжественная церемония открытия. Заместитель председателя Всекитайского комитета народного политического консультативного совета (ВК НПКСК) 13-го созыва, председатель Китайской ассоциации по науке и технике Вань Ганг, секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин, ректор Пекинского университета Линь Цзяньхуа, исполнительный председатель оргкомитета Международной студенческой олимпиады по программированию Bill Poucher, посол Кубы Китае H. E Miguel Angel Ramírez Ramos, вице-президент Пекинского университета Гао Сун, директор Китайской ассоциации по науке и технике Лю Ян , секретарь партийного комитета, председатель совета директоров Founder Group Шэн Юйхай присутствовали на мероприятии и стали свидетелями открытия конкурса вместе с сотнями участников и сотрудников СМИ со всего мира.

Председатель Bill Poucher сначала представил спонсоров и партнеров по сотрудничеству, выразил искренние поздравления игрокам, которые вышли в финал, и пожелал им успехов на конкурсе. Вице-президент Jeff Donahoo процитировал слова Конфуция: «Каждый хочет занимать высокое положение, все без исключения хотят быть благополучным, но вы должны позволить другим людям быть благополучными», и похвалил игроков за то, что они приложили все усилия для преодоления трудностей и мужественно реагировали на бросаемые вызовы. В приветственной речи президент Линь Цзяньхуа представил всех гостей усилиям Пекинского университета по подготовке кадров, академическим исследованиям, инновациям и предпринимательству, связанным с информатикой и технологиями. Заместитель председателя Всекитайского комитета народного политического консультативного совета, председатель Китайской ассоциации по науке и технике Вань Ган горячо поддерживал организацию конкурса, выразил искреннее приветствие гостям, тренерам и участникам со всего мира. На церемонии открытия также были представлены три замечательные художественные выступления. В конце концов, Bill и Лин Цзяньхуа вместе нарисовали львам на сцене точку зрачка, дали им жизнь и духовность. Они пожелали конкурсу и участникам удачи и успехам. После этого Линь Цзяньхуа объявил об официальном открытии конкурса.

Утром 19-го в 9:51 так называемая «студенческая олимпиада по программированию» официально началась на стадионе Цю-де-Ба. Стадион Цю-де-Ба был местом проведения соревнования по пинг-понгу во время Олимпийских игр 2008 года. Через 10 лет на стадионе Цю-де-Ба опять проведена «Олимпиада», что имело особое значение. Во время конкурса каждая комана одевалась в командную форму, вместе поделялась вычислительной машиной стандартной комплектации и подготовилась к 11 заданиям в финале. Команда может свободно выбирать порядок выполнения заданий и дать ответ на одно задание несколько раз. Если ответ верный, оценка будет получена. Неправильный ответ будет сокращать время после успешного разрешения задания. Поэтому, чем больше правильных ответов, меньше затраченного времени и неправильных ответов, тем выше рейтинг.

Через 13 минут супер-команда из России , Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) дал правильный ответ на задание F, стал первым университетом, который успешно выполнил задание в финале ACM-ICPC. После того, как задание было выполнено, воздушный шар начал входить на стадион в качестве важного «талисмана» для конкурса. Говорят, что, как традиция финала ACM, воздушные шары используются в качестве вознаграждения за правильные ответы на задания: после того, как команда правильно решит задачу, организатор поднимет цветный воздушный шар, представляющий задание на его месте; Команда, которая первая даёт правильный ответ дополнительно получит воздушный шар в форме сердца с надписью «first to solve». На стадионе постоянно слышался звук ввода на клавиатуре. Цветные воздушные шары, представляющие победы, непрерывно поднимались на месте команды.

Команда из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики получили заметные успехи, долго находилась на первом месте за выполнение 4 задания. Команды из других университетов также не отстали, и рейтинг изменялся быстро. В 13:20 команда из Пекинского университета во второй раз дала ответ на задание D, стала первой командой, которая успешно выполнила 7 заданий, временно заняв первое место. В 13:51 до окончания конкурса остался только час. Согласно правилам конкурса табло закрылось. Показалась только сдача ответов, но не сообщился, ответ правильный или нет. Окончательный результат был объявлен на церемонии закрытия в 16:00 в зале столетия Пекинского университета. Пекинский университет дал ответ на задание G, когда остались только 30 секунд, что заполнил аудиторию напряженностью и ожиданиями.

После конкурса состоялась церемония закрытия и вручения премии в зале столетия Пекинского университета. Проректор Гао Сун от имени Пекинского университета выразил теплые поздравления участвующим командам, которые добились выдающихся успехов в конкурсе. Партийный секретарь Китайской ассоциации по науке и технике, старший заместитель председателя Хуай Цзиньпэн в своей речи призвал участников приложить большие усилия к инновациям и науке, стремиться стать лидером в глобальных технологических инновациях, и тем самым стать важной движущей силой прогресса человеческой цивилизации. После этого президент Bill Poucher представил предыдущих чемпионов и пригласили исполнительного директора UPE Orlando Madrigal и рефери финала John Bonomo на сцену, чтобы вручить премию по самой быстрой скорости выполнения заданий во всемирном финале Международной студенческой олимпиады по программированию.

Затем началась самая захватывающий часть объявления результата. Все люди обращали внимание на медальный зачёт, где в режиме реального времени вычислялись оценики по выполненным заданиям десятки команд после закрытия табло, и одновременно обновлялся рейтинг команд. Рейтинг постоянно изменялся, и в зале время от времени слышались восклицание и аплодисменты. Сложилась напряжённая атмосфера как во время конкурса. В итоге основные премии были объявлены одни за другими. После пяти часов напряженной конкуренции четыре команды завоевали золотые медали, четыре команды завоевали серебряные, а пять команд завоевали бронзовые. В частности, команда из Пекинского университета, состоящая из студентов института информационной технологий Цзи Жу (3-го курса) и, Хун Хуадунь (2-го курса) и студента Института математики Дин Лихуан под руковотством специального исследователя института информационной технологий профессора Ло Гоцзе за последние 30 секунд выполнил задание G, и в общей сложности выполнили 8 заданий, заняла третье место в мире и первое место в Азии, завоевала зототую медаль в 42-ом всемирном финале Международной студенческой олимпиады по программированию, что равнялось с лучшим достижением, полученным Пекинским университетом в 2014 году. Что касается других отечественных университетов, Университет Цинхуа занял седьмое место, а Шанхайский транспортный университет занял восьмое место, оба получили серебряные медали. Российские университеты заняли первое и второе места. Среди них Московский государственный университет , как единственная команда, которая выполнила 9 заданий, занял первое место, Московский физико-технический институт занял второе место. Партийный секретарь Хуай Цзиньпэн, проректор Гао Сун и председатель Bill Poucher вместе вручили медали командам-победителям и вместе сфотографировались на памяти. 42-ый всемирный финал Международной студенческой олимпиады по программированию увенчался успехом, и стало ценным подарком к 120-летию Пекинского университета.

КОНТАКТ: Sarah Yan, 86-10-5775 5775, sarah.yan@fleishman.com