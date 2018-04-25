В Минобороны РФ показали сбитые сирийской ПВО американские «Томагавки»

На обломках видны пробоины от поражающих элементов ракет сирийской ПВО.

«Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в районах перехвата имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих элементов.

Рудской также отметил, что часть ракет не достигли целей из-за технических неполадок, создав угрозу гражданским объектам и для мирных жителей.