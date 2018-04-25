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В Минобороны РФ показали сбитые сирийской ПВО американские «Томагавки»
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В Минобороны РФ показали сбитые сирийской ПВО американские «Томагавки» 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На обломках видны пробоины от поражающих элементов ракет сирийской ПВО.
В Министерстве обороны РФ представили обломки американских крылатых ракет «Томагавк», с помощью которых США нанесли удар по Сирии 14 апреля.
«Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в районах перехвата имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих элементов.
Рудской также отметил, что часть ракет не достигли целей из-за технических неполадок, создав угрозу гражданским объектам и для мирных жителей.
«Две из них, в том числе ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета доставлена в Москву. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения», — подчеркнул Рудской.
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