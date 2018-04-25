Российские военные показали обломки сбитых в Сирии «умных» ракет

Они были произведены в США Великобритании и Франции. Специалист по ПВО Сергей Безногих сообщил, что представлены крупногабаритные элементы как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы, передает «Интерфакс»

«Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», — добавил Безногих.

По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105. При этом «умные» ракеты, которые рекламировал Дональд Трамп , попали банально по ангарам и другим хозяйственным постройкам, для уничтожения которых явно большого ракетного «ума» не требуется, передает РИА Новости

Большая часть высокоточного оружия была сбита советскими комплексами ПВО «сорокалетней давности» — С-125, «Оса» и «Квадрат». Российские средства не принимали участия в отражении удара.