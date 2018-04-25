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Нибиру прилетит в субботу: НАСА вновь путается в показаниях
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Нибиру прилетит в субботу: НАСА вновь путается в показаниях 

Don't Panic 49 минут назад
Фото: Don't Panic
Очередной раз прилет загадочной планеты Нибиру назначен на ближайшее время. Дэвид Мид, бывший сотрудник НАСА, уверяет, что ждать ее нужно уже в эту субботу.
Конечно, его история выглядит не слишком-то достоверно. Мид (астроном и бывший работник одного из подразделений НАСА) оперирует не только математическими выкладками, но и неким «неблагоприятным расположением звезд» — формулировка достойна скорее астролога, а не серьезного ученого.
С другой стороны, авторитетные специалисты НАСА долгое время уверяли, что планеты Нибиру и вовсе не существует. Признали ее только в этом году.
А месяцем ранее, уволенный сотрудник американского космического агенства и вовсе обвинил USGS в сокрытии информации о Нибиру и даже предоставил некоторые доказательства своих слов. Вот здесь можно почитать об этом подробнее.
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