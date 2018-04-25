В Карелии выдан первый электронный сертификат на материнский капитал

Обладателем удобной новинки стала семья из Кондопоги.

С 1 января 2007 года вступил в силу федеральный закон РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обеспечивающий реализацию дополнительных мер государственной поддержки за счет средств материнского капитала. За время действия программы сертификат на материнский капитал получили более 35 тысяч карельских семей. С марта 2018 года сертификат можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.

На прошлой неделе Управление ПФР в г. Кондопога РК выдало первый в Карелии сертификат на материнский капитал в форме электронного документа. Обладателем сертификата стала семья Ильи и Анны Януш: в ноябре 2017 года у них родился второй ребенок — сын Максим.

Напомним, способ выдачи сертификата, в бумажном или электронном виде, указывается в заявлении при подаче документов на получение сертификата. Для того, чтобы получить сертификат в электронном виде, заявление необходимо подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Если заявитель выбирает электронный сертификат, то ПФР формирует документ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и передает в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Печатная форма электронного документа хранится в выплатном деле гражданина в территориальном органе ПФР.

Получение сертификата в электронном виде имеет ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени: молодым мамам не нужно приходить в ПФР дважды, так как электронный сертификат поступит в их Личный кабинет на сайте ПФР. Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на его восстановление.