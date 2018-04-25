Ещё
В Карелии выдан первый электронный сертификат на материнский капитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии выдан первый электронный сертификат на материнский капитал 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обладателем удобной новинки стала семья из Кондопоги.
С 1 января 2007 года вступил в силу федеральный закон РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обеспечивающий реализацию дополнительных мер государственной поддержки за счет средств материнского капитала. За время действия программы сертификат на материнский капитал получили более 35 тысяч карельских семей. С марта 2018 года сертификат можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.
На прошлой неделе Управление ПФР в г. Кондопога РК выдало первый в Карелии сертификат на материнский капитал в форме электронного документа. Обладателем сертификата стала семья Ильи и Анны Януш: в ноябре 2017 года у них родился второй ребенок — сын Максим.
Напомним, способ выдачи сертификата, в бумажном или электронном виде, указывается в заявлении при подаче документов на получение сертификата. Для того, чтобы получить сертификат в электронном виде, заявление необходимо подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Если заявитель выбирает электронный сертификат, то ПФР формирует документ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и передает в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Печатная форма электронного документа хранится в выплатном деле гражданина в территориальном органе ПФР.
Получение сертификата в электронном виде имеет ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени: молодым мамам не нужно приходить в ПФР дважды, так как электронный сертификат поступит в их Личный кабинет на сайте ПФР. Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на его восстановление.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
СМИ: Минздрав обязал белгородских женщин выпрашивать аборт у батюшки Смерть адвоката Пшеничного признают некриминальной: к этому склоняется Следком Александр Гнедых вернулся в Карелию на пост главы налоговой службы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган13
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру343
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста32
Минтруд успокоил россиян88
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение