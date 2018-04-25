Чистая вода для Газ-Сале. В поселке заменили водозабор на реке Таз

В Газ-Сале филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе произвел замену водозаборного устройства на реке Таз. Работы провели в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В течение недели работники филиала обустраивали ледовую площадку, чтобы «утопить» всасывающий водовод: расчищали и выпиливали лед метровой толщины на протяжении прокладки всего водовода, это порядка 70 метров. Директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе Александр Горлов считает, что такие манипуляции лучше проводить зимой.

Новый водовод со специальным приспособлением позволит избежать попадания мальков, посторонних мелких предметов в насосную группу и на водоочистные сооружения. Илистые образования и песок также более не будут беспокоить коммунальщиков. Как сообщили ИА «Север-Пресс» в Ямалкоммунэнерго, новый водовод погрузили на глубину 12,5 метра на небольшом расстоянии от поверхности дна реки.