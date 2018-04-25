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В центре Омска высадили 34 липы
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В центре Омска высадили 34 липы 

АиФ-Омск 25 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Омске продолжаются работы по озеленению города. Так, сегодня, 25 апреля, мэрия высадила на проспекте Карла Маркса 9 молодых лип. Ранее в районе Омского государственного университета путей сообщения уже высадили 25 лип.
«По направлению в центр по проспекту Маркса липы растут уже давно, поэтому было принято решение продолжить посадку. Выбран посадочный материал с открытой корневой системой, позже будут использоваться стимуляторы роста корневой системы, что увеличивает приживаемость на 90%. Крона у деревьев уже сформирована, корневая система развита, поэтому питательные вещества будут усваиваться хорошо», — рассказала начальник службы озеленения дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Наталья Томачкова.
Кроме того, в Омске высадят и другие виды деревьев. На набережной Тухачевского появится клён, на улице Лермонтова –тополь, а на улице 10 лет Октября — берёза и ива.
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