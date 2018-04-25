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Система навигации в «Москва-Сити» будет полностью готова в 2019 году
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Система навигации в «Москва-Сити» будет полностью готова в 2019 году 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Создание комплексной системы навигации в деловом центре «Москва-Сити» планируется полностью завершить в 2019 году, сообщил журналистам в среду президент управляющей компании «Сити» Алексей Гаврилов.
"Развитие навигации, к сожалению, продвигается медленнее, чем хотелось бы, поскольку проект затратный. Профинансировать его в рамках городской программы в ближайшее время невозможно", — рассказал он.
Система навигации делового центра создается в несколько этапов. В рамках первого была создана навигация на Пресненской набережной и в Красногвардейском проезде, в частности, были пронумерованы все существующие въезды. Очередной этап планируется завершить к чемпионату мира по футболу, отметил Гаврилов.
"Соответственно, я думаю, что в течение 2018-2019 годов мы комплексно систему навигации закончим", — отметил он.
По словам президента управляющей компании, в частности, предстоит создать навигацию для въездов в «Афимолл» и другие башни делового центра.
"Там навигация отсутствует полностью, при этом трафик очень интенсивный", — подчеркнул Гаврилов.
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