Система навигации в «Москва-Сити» будет полностью готова в 2019 году

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. Создание комплексной системы навигации в деловом центре «Москва-Сити» планируется полностью завершить в 2019 году, сообщил журналистам в среду президент управляющей компании «Сити» Алексей Гаврилов

"Развитие навигации, к сожалению, продвигается медленнее, чем хотелось бы, поскольку проект затратный. Профинансировать его в рамках городской программы в ближайшее время невозможно", — рассказал он.

Система навигации делового центра создается в несколько этапов. В рамках первого была создана навигация на Пресненской набережной и в Красногвардейском проезде, в частности, были пронумерованы все существующие въезды. Очередной этап планируется завершить к чемпионату мира по футболу, отметил Гаврилов.

"Соответственно, я думаю, что в течение 2018-2019 годов мы комплексно систему навигации закончим", — отметил он.

По словам президента управляющей компании, в частности, предстоит создать навигацию для въездов в «Афимолл» и другие башни делового центра.

"Там навигация отсутствует полностью, при этом трафик очень интенсивный", — подчеркнул Гаврилов.