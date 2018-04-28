Google переделал e-mail сервис Gmail. Что добавили в электронную почту в 2018 году

В эпоху «селфи», «стикеров», «лайвов», «бумерангов» и других новшеств e-mail до сих пор не умерли и не потеряли своей актуальности. Гугловский Gmail, например, до сих пор используют 1,4 миллиарда пользователей! И до такого размера знаменитая почта выросла с относительно поздним стартом, за 11 лет — в 2007 Gmail стал общедоступным из любой страны без SMS и регистрации необходимости иметь на руках приглашение. Джимейлом пользуются через приложение для мобильных устройств, по-старинке сбором писем через POP и IMAP3 и через простой и понятный веб-интерфейс. Только вот последний раз этот интерфейс косметически обновили еще пять лет назад.

И вот 25 апреля Google стал выборочно предлагать попробовать свежую версию «веб-морды» Gmail. Для того, чтобы на неё перейти, достаточно нажать на значок в виде шестерёнки в правом верхнем углу и кликнуть на пункт «Попробовать новую версию Gmail».

Новый дизайн

Новый-преновый. Настолько новый, что похож на старый до степени смешения. Да, его определённо освежили, сделали современнее, в том же духе Material Design, к которому мы привыкли по Android. Но почти все ключевые элементы остались на своих местах. По словам Джейкоба Бэнка, ведущего менеджера по продуктам Gmail, так сделали, чтобы не распугать пользователей, особенно в корпоративной среде — среди консервативной публики, которой нужно работу работать, а не в дизайнерских приколах разбираться. Любопытно (и в месте с тем классно), что в нём не появился свой клон Stories из Instagram, которые успел перенять даже Skype. Но все мы помним историю со сменой дизайна сайта «Кинопоиск». Короче говоря, если вы рассчитывали увидеть совершенно иную электронную почту, то спешим вас расстроить. Зато все, кто предпочитает, чтобы всё оставалось на своих местах, будут рады — в новую версию просто добавили несколько функций, а интерфейсу припудрили носик.

Панель с Googler Календарь и др.

Google выпустила отдельное приложение для Задач

Но несколько вещей бросаются в глаза сразу. Например, справа появилась панель быстрого доступа к другим инструментам: Google Календарь, Google Keep и новый инструмент — Google Задачи. Очень удобно, потому что больше не нужно открывать после прочтения письма открывать новую вкладку браузера и лезть «куда-то туда», чтобы включить напоминалку для Android или переписать в заметки что-то важное. А если ничего архиважного для запоминания в e-mail вам не падает, эту панель также легко скрыть и оставить только письма.

Всплывающая панель инструментов

А если вы наведёте мышку на любое письмо из списка, выплывет плашка, при помощи которой это письмо удалить, архивировать, пометить как прочитанное/непрочитанное или отложить. Отложить — это когда письмо или цепочка писем исчезают из списка, чтобы в назначенный вами момент снова появится на прежнем месте. Вы даже заново получите уведомление о том, что вам пришло это письмо. Так можно быстренько отсортировать непрочитанные, оставив важные письма на виду и скрыть остальные на несколько минут, часов, до конца дня, до следующей недели или пока рак на горе не свистнет, на ваше усмотрение.

Самоуничтожаемые письма и другие инструменты шпиона

Но некоторые функции у современных молодёжных приложений суровый старый Gmail всё-таки перенял. Например, при отправлении письма вы теперь можете указывать, сколько времени оно проживёт у получателя перед тем, как исчезнуть из его почтового ящика. Это очень удобно, когда, например, отправляешь копии паспорта и других важных документов, чтобы они хранились у посторонних людей вечно. Эта функция входит в состав так называемого называется Конфиденциального режима.

Самоуничтожающиеся письма

Другая интересная возможность — двухфакторная авторизация для любого отдельно взятого письма, чтобы его смогли прочесть не только лишь все только те люди, которым оно предназначено. С этой же целью у писем появились права, то есть можно запретить пересылку письма, его печать или скачивание прикреплённых к нему файлов. Конечно, это не остановит человека, если он умышленно хочет скопировать/распространить конфиденциальную информацию. Но хотя бы не позволит ему случайно отправить важное письмо третьим людям.

Не ходите, дети, в Африку гулять (и не открывайте опасные письма)

Наконец, для тех, кто «любит» попадаться на удочку мошенников, переходя по сомнительным ссылкам из писем от незнакомых людей, команда Gmail сделал более агрессивную и крупную красную плашку с предупреждающей надписью «Это сообщение выглядит опасным!».

Забыл обо мне, да?

Умная напоминалка

Мы часто откладываем сложные, неприятные или просто неинтересные дела на потом. Электронные письма в том числе. И если вы не обладаете феноменальной памятью, то, как и все мы, часто окончательно забываете ответить на эти отложенные письма. Google понимает нашу боль, и поэтому добавил автоматическую напоминалку. Она будет ненавязчиво сообщать вам, если вы забыли ответить на какое-то важное письмо в течении нескольких дней. Google поведала, что за работой этой функции стоит искусственный интеллект, так что будем надеяться, она не будет напоминать заново открыть очередную новостную рассылку от какого-нибудь надоедливого магазина.

Автоматически сгенерированные ответы

Автоматически генерируемые ответы

А вот следующая фича уже была обкатана на мобильном приложении и теперь заработала и в веб-интерфейсе. Опять-таки, ИИ сканирует текст письма, но на этот раз для того, чтобы предложить вам пачку уместных автоматически сгенерированных ответов. Обычно, это очень короткие предложения, но тапнуть по одному такому быстрее, чем набирать «Спасибо, понял тебя!» или что-то наподобие каждый раз самостоятельно.

Новые функции мобильного Gmail

Мобильный Gmail тоже получил умных функций

Приложение Gmail тоже получило немного новых возможностей. Первая — оповещения только о важных сообщениях, чтобы смартфон не теребил вас уведомлениями о бесполезных письмах. Какие письма важны, а какие нет — определяет сам Gmail на основе наблюдений за вашими почтовыми привычками. Мне такая функция точно пригодится, так как из-за постоянных уведомлений о несущественных письмах я отключил уведомления Gmail на смартфоне совсем.

По словам вышеупомянутого Джейкоба Банка, по свежесобранной статистике этот механизм избавляет пользователей от 97% уведомлений. Только не совсем понятно, то ли фильтр чересчур жёсткий, то ли и в самом деле только 3% писем заслуживают того, чтобы их тут же прочитали. Но раз функция прошла тестирования, то, должно быть, в Gmail знают, что делают.

Никто не любит, когда за ним наблюдают (ну ладно, почти никто), но от этого может быть польза. Поэтому Gmail ещё и оповестит вас, если вы часто выкидываете письма от одного и того же отправителя не читая, например, если это какая рассылка. И предложит от неё отписаться/заблокировать одним нажатием.