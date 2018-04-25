Харьков намерен закатать Украину в асфальт, хотя бы чуть-чуть

Компания «Автомагистраль-Юг» ввела в эксплуатацию асфальтобетонный завод.

Об этом заявил глава «Укравтодора» Славомир Новак . По его словам, предприятие обладает рекордной производительностью и позволяет производить дорожное покрытие высочайшего класса.

«"Автомагистраль-Юг" занимает лидирующие позиции, и это уже не первое предприятие компании в регионе. Таких заводов нам нужны десятки по всей Украине . На программу по развитию дорог в 2018-2022 годах правительство планирует направить 300 миллиардов гривен. И с помощью таких заводов мы шаг за шагом запустим строительную машину», — сказал он во время церемонии открытия завода.

По словам гендиректора «Автомагистраль-Юг» Николая Тимофеева, производственная база позволит строить дороги с использованием самых передовых технологий и из лучших материалов.

«Благодаря строительству нового завода мы сможем ежечасно производить до 320 тонн асфальта, а это более 3500 тонн в рабочую смену, что на сегодняшний день является рекордным показателем для аналогичных предприятий. Основным нашим проектом, на который будет работать завод — дорога Харьков-Ахтырка. Также продукция будет поставляться на трассы Киев-Харьков-Должанский и Харьков-Волчанск"», — рассказал он.

В Харьковской областной госадминистрации считают, что запуск нового завода — гарантия того, что дороги в регионе будут строиться и ремонтироваться качественно, и прослужат долго.

В то же время эксперты и водители не верят в эффективность ремонта автомобильных дорог Александр Трепетин. Из 80% дорог, нуждающихся в ремонте, по факту отремонтируют в этом году только 2%.

«Чем богаты» — отвечают в службе автомобильных дорог. В 2016 году капитальные ремонты произведены на 64 километрах дороги, в 2017-м — отремонтировано 190 километров. Планы на этот год — более 250 километров. Однако, в процентом отношении это всего лишь 2% существующей сети, — сообщил он.

После наступления весны состояние украинские дороги, как говорят в народе, сошли вместе с асфальтом. Глубокие ямы, разбитый асфальт стали проблемой как для автомобилистов, так и для пешеходов. Трассу Харьков-Сумы, в частности дали название «убийца ходовой», в целом украинские дороги окрестили «дорогами смерти».