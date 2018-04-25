Нотариус — неотъемлемый элемент цифровой экономики

Блокчейн, искусственный интеллект, цифровая экономика — слова, которые звучат «из каждого утюга» и обещают кардинально изменить все сферы общественной жизни, в том числе проникнуть в области с высокими правовыми рисками и важностью человеческого фактора. В преддверии Дня нотариата президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик рассказал, почему нотариус — неотъемлемый элемент цифровой экономики и какие преимущества IT-технологии дают ему уже сегодня.

— Константин Анатольевич, сегодня мы все чаще слышим про так называемый «электронный нотариат». Что подразумевается под этим термином? Как вообще цифровые технологии помогают нотариусам?

— Электронный нотариат — это масштабный проект, приоритетное направление развития нашего правового института, который претворяется в жизнь на протяжении последних нескольких лет. Он начался с создания Единой информационной системы нотариата, которая и стала своего рода базой для целого комплекса глобальных изменений.

Уже сейчас многие используют возможность удостоверения электронного документа или перевода документов из бумажной формы в электронную и обратно с сохранением их юридической силы. Это действительно огромный шаг вперед, который мы оценим в ближайшие годы.

Каждый нотариус в каждом населенном пункте страны, сегодня работает по принципу «одного окна», имея доступ к государственным реестрам. Благодаря этому граждане получают новый удобный и быстрый формат обслуживания, когда все можно сделать в одном месте, без беготни по инстанциям и траты времени в очередях.

С 1 января этого года в нашей информационной системе фиксируются абсолютно все нотариальные действия. Это обеспечивает качественно новый уровень безопасности важным юридическим сведениям и защищает их от утери и подделки. Попытки сфальсифицировать нотариальный документ потеряли всякий смысл — проверить факт удостоверения того или иного документа, корректность его содержания можно практически моментально.

Кстати, в достоверности определенной части значимой с правовой точки зрения информации может убедиться не только нотариус, но и любой человек с интернет-доступом. Для этого совершенно бесплатно можно воспользоваться онлайн-сервисами нотариата. Их полный перечень и ссылки есть на портале нотариат.рф.

— То есть все нотариусы теперь регистрируют действия в электронном виде?

— Основные нотариальные действия фиксировались в нашей системе и до этого. А теперь переход на полную электронную фиксацию произошел одномоментно во всех регионах страны. С технической точки зрения порядок работы в системе не претерпел изменений, выросла лишь частота обращений к электронным реестрам ЕИС.

Конечно, обновленный порядок работы потребовал определенных нормативных изменений. Например, нужно было четко определить, что делает нотариус, если доступа к электронной базе по тем или иным причинам нет. Это может быть не только проблема с подключением к сети, но и, допустим, совершение нотариального действия на выезде.

— А если человек придет к нотариусу с электронной версией документа вместо бумажного аналога, такой документ примут? К примеру, у меня нет на руках оригинала свидетельства о рождении ребенка, и я хочу использовать его скан, когда-то сохранившийся в почте.

— Здесь нужно разграничивать простые электронные копии различных бумаг и действительно имеющие юридическую силу документы, созданные в электронном формате или переведенные в него. Если вы дома взяли свидетельство о рождении, отсканировали его или сфотографировали, допустим, на смартфон, то получившийся цифровой файл не имеет юридической силы. И это вполне справедливо, ведь «слепить на коленке» такого рода файл может любой человек, владеющий любым графическим редактором.

Поэтому с появлением у нотариусов усиленных квалифицированных электронных подписей появилась актуальная нотариальная услуга — удостоверение равнозначности электронной версии документа его оригиналу на бумаге. Благодаря ей можно, к примеру, мгновенно передать документ в другой город с сохранением его юридической силы. Для этого нужно просто обратиться с оригиналом документа в ближайшую нотариальную контору, где нотариус сделает его скан, удостоверит своей электронной подписью и предоставит вам готовый, а главное — юридически значимый и утилитарный цифровой документ. Если необходимо, можно тут же переслать файл нотариусу в тот город, где ждут этот документ, и тот переведет его обратно в бумажный вид, выдаст его вашему адресату. Когда нет времени ждать почтовой или курьерской доставки документа, такой нотариальный инструмент — настоящее спасение.

— А какова стоимость такой услуги?

— Сам тариф составляет 50 рублей за страницу документа. К этому добавляется плата за услугу правового и технического характера, размер которой зависит от региона, но в среднем — это 100-150 рублей.

— Можете еще привести примеры подобных нотариальных действий «новой волны», актуальных именно сегодня — в век цифровых технологий?

— Сегодня все больше граждан обращаются за электронной подачей документов на регистрацию права собственности через нотариуса. Участники корпоративной сферы пользуются схожим действием, но уже для регистрации юрлица в Федеральной налоговой службе через нотариуса, что позволяет значительно упростить и ускорить всю процедуру.

Или еще один пример — по поручению президента мы разработали и создали уникальный для нашей страны инструмент — реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Нашей задачей было пресечь вал мошенничеств с продажей т.н. «кредитных» автомобилей, а также навести порядок в обороте заложенного имущества. И сейчас этот реестр стал очень востребованным и эффективным инструментом. Он регулирует отношения в этой сфере, а для граждан важно, что с помощью онлайн-доступа к его сведениям на интернет-портале Федеральной нотариальной палаты можно проверить «кредитную чистоту» приобретаемого «с рук» автомобиля или другого движимого имущества. Другим таким важным сервисом стала возможность проверки подлинности и актуальности доверенности, которая также производится на нашем сайте. Причем, все эти публичные сервисы и, в целом, электронные технологии нотариат развивает за счет собственных средств, без каких-либо дотаций со стороны государства.

— Насколько такие сервисы востребованы у населения?

— К примеру, за четыре года существования реестра уведомлений о залоге движимого имущества им воспользовалось свыше 6 миллионов человек. Среди них есть и простые граждане, решившие подстраховаться перед покупкой поддержанного авто, и представители бизнеса, где заложенное под обеспечение кредита движимое имущество встречается повсеместно, и важно понимать, какой из залогов был оформлен первым. Причем в 2017 году сайтом реестра пользовались в 9 раз чаще, чем в первый год его работы. Всего в нем на сегодняшний день содержится свыше 4,5 миллиона записей.

А онлайн-сервисом проверки доверенностей за год его работы воспользовалось уже около миллиона россиян. Это простое минутное действие может защитить человека от очень больших проблем, связанных с финансовыми и имущественными потерями. К сожалению, пока доверенность остается одним из излюбленных инструментов мошенников, особенно в сделках с недвижимостью.

— Получается, что информационная система нотариата превратилась в хранилище огромного количества важнейшей с юридической точки зрения информации. Есть риски, что такой «лакомый кусок» данных заинтересует хакеров? Каким образом система защищена от утечки персональных данных граждан?

— Еще на начальном этапе разработки ЕИС надежность защиты вносимых в нее данных была ключевым требованием к системе, потому что нотариальная тайна охраняется законом, и это один из основных принципов работы нотариусов. Мы являемся участником системы межведомственного электронного взаимодействия и строго соблюдаем все требования соответствующих органов.

Все сведения, которые вносят нотариусы в базу данных, зашифрованы. Прежде чем получить доступ к данным, каждый пользователь системы проходит двухфакторную аутентификацию. Прямой доступ к сведениям о конкретном нотариальном действии есть только у нотариуса, который совершал это действие. Только в случае его одобрения сведения может получить его коллега либо стороннее ведомство, направившее соответствующий запрос. При этом передача данных в системе производится также в зашифрованном виде.

— В последние годы представителями законодательной власти неоднократно высказывалась мысль о необходимости введения обязательной нотариальной формы для оборота жилой недвижимости. Действительно ли эта мера способна положить конец давно назревшей проблеме мошенничества в этой сфере?

— Прежде всего, нужно понимать, что сам процесс нотариального удостоверения сделки — это не какая-то формальность, а многошаговая процедура, включающая как обширную работу нотариуса по проверке сведений, так и его личное общение со сторонами сделки. Перед ее удостоверением нотариус в обязательном порядке проводит правовую экспертизу всех документов. При очной встрече с участниками сделки он разъясняет им последствия заключаемой сделки и удостоверяется, что стороны действуют осознанно и добровольно. Часто впоследствии сделки оспариваются в суде на том основании, что кто-то чего-то не уяснил или не понимал последствий заключаемого договора. Нотариальное удостоверение снимает эти риски. И очень важно, что нотариально удостоверенный акт имеет повышенную доказательную силу, оспорить его, в отличие от договора в простой письменной форме, крайне сложно. А теперь нотариус еще имеет право использовать видеофиксацию, чтобы тем самым максимально подтвердить достоверность нотариального акта. И, коль скоро мы говорили об «электронном нотариате», нотариус сам подает в Росреестр в электронном виде сведения об удостоверенной им сделке, и в таком случае право собственности должно быть зарегистрировано в течение одного дня.

— Но нотариус ведь тоже человек и может допустить ошибку. Что тогда?

— Вот эти действия дают гражданину не только удобный и быстрый способ совершения сделки, но прежде всего — гарантируют соблюдение имущественных прав сторон сделки. Потому что если по ошибке нотариуса впоследствии сделка будет оспорена, или выяснится, что кто-то из ее участников понес ущерб, то такой ущерб будет полностью компенсирован нотариусом. Мы — единственный правовой институт, который несет полную имущественную ответственность, в том числе и благодаря многоступенчатой системе обязательного страхования нашей ответственности. Никакой другой профессиональный участник рынка недвижимости не дает таких гарантий.

— А что на практике? Какие-то проблемы уже удалось решить благодаря привлечению к сделкам нотариусов?

— Об эффективности нотариального удостоверения говорят, прежде всего, факты из жизни. Когда в 2009 году нотариусам передали сделки с долями ООО, этим был сбит вал рейдерских захватов предприятий. И вот теперь законодатель обратился к нотариату для решения аналогичной проблемы в сфере долевой недвижимости. Теперь о новых случаях квартирного рейдерства мы слышим все реже и реже. Тем более что исторически именно сделки с недвижимостью были традиционной компетенцией нотариуса, когда именно он отвечает за правовую сторону сделки. А риелтор занимается рыночной стороной сделки, это нормальное и эффективное разграничение обязанностей. Так на протяжении веков происходит в странах континентальной Европы, и благодаря этому ситуация на рынке недвижимости там отличается стабильностью и безопасностью. В нашей стране, я уверен, возврат к такой практике также позволит гарантировать гражданам соблюдение и защиту их прав в такой важной и чувствительной сфере.

— Но ведь звучат и опасения, что обязательный поход к нотариусу при покупке или продаже квартиры — это дополнительное обременение для граждан.

— Зачастую те, кто высказывает такое мнение, плохо представляют стоимость нотариального удостоверения сделки. За последние несколько лет тарифы были снижены более чем в три раза. Так, с 1 января 2015 года нотариальный тариф за удостоверения договора купли-продажи квартиры между посторонними людьми стоимостью 10 миллионов рублей составляет 25 тысяч рублей. А для сделок, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, тариф составляет 0,5% от стоимости недвижимости, при этом он ограничен порогом в 20 тысяч рублей. То есть в случае, если нотариальное удостоверение сделок с жильем граждан станет обязательным, то и здесь тариф будет ограничен порогом в 20 тысяч, а для некой «средней» по стране квартиры, ценой в 2 миллиона рублей, тариф составит 10 тысяч. Если же сравнить эти тарифы со стоимостью услуг различных посредников на рынке, которые вообще не несут никакой ответственности за свои действия, то и здесь сравнение будет в пользу обращения к нотариусу.

Кстати, для 16 категорий граждан, включая ветеранов ВОВ, инвалидов, несовершеннолетних лиц, также предусмотрен целый ряд льгот при оплате нотариального тарифа.

— Если решение о нотариальном оформлении всех сделок с жильем будет принято, хватит ли у нотариата кадровых, технических и финансовых ресурсов?