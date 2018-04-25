Блокчейн, искусственный интеллект, цифровая экономика — слова, которые звучат «из каждого утюга» и обещают кардинально изменить все сферы общественной жизни, в том числе проникнуть в области с высокими правовыми рисками и важностью человеческого фактора. В преддверии Дня нотариата президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик рассказал, почему нотариус — неотъемлемый элемент цифровой экономики и какие преимущества IT-технологии дают ему уже сегодня.
— Константин Анатольевич, сегодня мы все чаще слышим про так называемый «электронный нотариат». Что подразумевается под этим термином? Как вообще цифровые технологии помогают нотариусам?
— Электронный нотариат — это масштабный проект, приоритетное направление развития нашего правового института, который претворяется в жизнь на протяжении последних нескольких лет. Он начался с создания Единой информационной системы нотариата, которая и стала своего рода базой для целого комплекса глобальных изменений.
Уже сейчас многие используют возможность удостоверения электронного документа или перевода документов из бумажной формы в электронную и обратно с сохранением их юридической силы. Это действительно огромный шаг вперед, который мы оценим в ближайшие годы.
Каждый нотариус в каждом населенном пункте страны, сегодня работает по принципу «одного окна», имея доступ к государственным реестрам. Благодаря этому граждане получают новый удобный и быстрый формат обслуживания, когда все можно сделать в одном месте, без беготни по инстанциям и траты времени в очередях.
С 1 января этого года в нашей информационной системе фиксируются абсолютно все нотариальные действия. Это обеспечивает качественно новый уровень безопасности важным юридическим сведениям и защищает их от утери и подделки. Попытки сфальсифицировать нотариальный документ потеряли всякий смысл — проверить факт удостоверения того или иного документа, корректность его содержания можно практически моментально.
Кстати, в достоверности определенной части значимой с правовой точки зрения информации может убедиться не только нотариус, но и любой человек с интернет-доступом. Для этого совершенно бесплатно можно воспользоваться онлайн-сервисами нотариата. Их полный перечень и ссылки есть на портале нотариат.рф.
— То есть все нотариусы теперь регистрируют действия в электронном виде?
— Основные нотариальные действия фиксировались в нашей системе и до этого. А теперь переход на полную электронную фиксацию произошел одномоментно во всех регионах страны. С технической точки зрения порядок работы в системе не претерпел изменений, выросла лишь частота обращений к электронным реестрам ЕИС.
Конечно, обновленный порядок работы потребовал определенных нормативных изменений. Например, нужно было четко определить, что делает нотариус, если доступа к электронной базе по тем или иным причинам нет. Это может быть не только проблема с подключением к сети, но и, допустим, совершение нотариального действия на выезде.
— А если человек придет к нотариусу с электронной версией документа вместо бумажного аналога, такой документ примут? К примеру, у меня нет на руках оригинала свидетельства о рождении ребенка, и я хочу использовать его скан, когда-то сохранившийся в почте.
— Здесь нужно разграничивать простые электронные копии различных бумаг и действительно имеющие юридическую силу документы, созданные в электронном формате или переведенные в него. Если вы дома взяли свидетельство о рождении, отсканировали его или сфотографировали, допустим, на смартфон, то получившийся цифровой файл не имеет юридической силы. И это вполне справедливо, ведь «слепить на коленке» такого рода файл может любой человек, владеющий любым графическим редактором.
Поэтому с появлением у нотариусов усиленных квалифицированных электронных подписей появилась актуальная нотариальная услуга — удостоверение равнозначности электронной версии документа его оригиналу на бумаге. Благодаря ей можно, к примеру, мгновенно передать документ в другой город с сохранением его юридической силы. Для этого нужно просто обратиться с оригиналом документа в ближайшую нотариальную контору, где нотариус сделает его скан, удостоверит своей электронной подписью и предоставит вам готовый, а главное — юридически значимый и утилитарный цифровой документ. Если необходимо, можно тут же переслать файл нотариусу в тот город, где ждут этот документ, и тот переведет его обратно в бумажный вид, выдаст его вашему адресату. Когда нет времени ждать почтовой или курьерской доставки документа, такой нотариальный инструмент — настоящее спасение.
— А какова стоимость такой услуги?
— Сам тариф составляет 50 рублей за страницу документа. К этому добавляется плата за услугу правового и технического характера, размер которой зависит от региона, но в среднем — это 100-150 рублей.
— Можете еще привести примеры подобных нотариальных действий «новой волны», актуальных именно сегодня — в век цифровых технологий?
— Сегодня все больше граждан обращаются за электронной подачей документов на регистрацию права собственности через нотариуса. Участники корпоративной сферы пользуются схожим действием, но уже для регистрации юрлица в Федеральной налоговой службе через нотариуса, что позволяет значительно упростить и ускорить всю процедуру.
Или еще один пример — по поручению президента мы разработали и создали уникальный для нашей страны инструмент — реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Нашей задачей было пресечь вал мошенничеств с продажей т.н. «кредитных» автомобилей, а также навести порядок в обороте заложенного имущества. И сейчас этот реестр стал очень востребованным и эффективным инструментом. Он регулирует отношения в этой сфере, а для граждан важно, что с помощью онлайн-доступа к его сведениям на интернет-портале Федеральной нотариальной палаты можно проверить «кредитную чистоту» приобретаемого «с рук» автомобиля или другого движимого имущества. Другим таким важным сервисом стала возможность проверки подлинности и актуальности доверенности, которая также производится на нашем сайте. Причем, все эти публичные сервисы и, в целом, электронные технологии нотариат развивает за счет собственных средств, без каких-либо дотаций со стороны государства.
— Насколько такие сервисы востребованы у населения?
— К примеру, за четыре года существования реестра уведомлений о залоге движимого имущества им воспользовалось свыше 6 миллионов человек. Среди них есть и простые граждане, решившие подстраховаться перед покупкой поддержанного авто, и представители бизнеса, где заложенное под обеспечение кредита движимое имущество встречается повсеместно, и важно понимать, какой из залогов был оформлен первым. Причем в 2017 году сайтом реестра пользовались в 9 раз чаще, чем в первый год его работы. Всего в нем на сегодняшний день содержится свыше 4,5 миллиона записей.
А онлайн-сервисом проверки доверенностей за год его работы воспользовалось уже около миллиона россиян. Это простое минутное действие может защитить человека от очень больших проблем, связанных с финансовыми и имущественными потерями. К сожалению, пока доверенность остается одним из излюбленных инструментов мошенников, особенно в сделках с недвижимостью.
— Получается, что информационная система нотариата превратилась в хранилище огромного количества важнейшей с юридической точки зрения информации. Есть риски, что такой «лакомый кусок» данных заинтересует хакеров? Каким образом система защищена от утечки персональных данных граждан?
— Еще на начальном этапе разработки ЕИС надежность защиты вносимых в нее данных была ключевым требованием к системе, потому что нотариальная тайна охраняется законом, и это один из основных принципов работы нотариусов. Мы являемся участником системы межведомственного электронного взаимодействия и строго соблюдаем все требования соответствующих органов.
Все сведения, которые вносят нотариусы в базу данных, зашифрованы. Прежде чем получить доступ к данным, каждый пользователь системы проходит двухфакторную аутентификацию. Прямой доступ к сведениям о конкретном нотариальном действии есть только у нотариуса, который совершал это действие. Только в случае его одобрения сведения может получить его коллега либо стороннее ведомство, направившее соответствующий запрос. При этом передача данных в системе производится также в зашифрованном виде.
— В последние годы представителями законодательной власти неоднократно высказывалась мысль о необходимости введения обязательной нотариальной формы для оборота жилой недвижимости. Действительно ли эта мера способна положить конец давно назревшей проблеме мошенничества в этой сфере?
— Прежде всего, нужно понимать, что сам процесс нотариального удостоверения сделки — это не какая-то формальность, а многошаговая процедура, включающая как обширную работу нотариуса по проверке сведений, так и его личное общение со сторонами сделки. Перед ее удостоверением нотариус в обязательном порядке проводит правовую экспертизу всех документов. При очной встрече с участниками сделки он разъясняет им последствия заключаемой сделки и удостоверяется, что стороны действуют осознанно и добровольно. Часто впоследствии сделки оспариваются в суде на том основании, что кто-то чего-то не уяснил или не понимал последствий заключаемого договора. Нотариальное удостоверение снимает эти риски. И очень важно, что нотариально удостоверенный акт имеет повышенную доказательную силу, оспорить его, в отличие от договора в простой письменной форме, крайне сложно. А теперь нотариус еще имеет право использовать видеофиксацию, чтобы тем самым максимально подтвердить достоверность нотариального акта. И, коль скоро мы говорили об «электронном нотариате», нотариус сам подает в Росреестр в электронном виде сведения об удостоверенной им сделке, и в таком случае право собственности должно быть зарегистрировано в течение одного дня.
— Но нотариус ведь тоже человек и может допустить ошибку. Что тогда?
— Вот эти действия дают гражданину не только удобный и быстрый способ совершения сделки, но прежде всего — гарантируют соблюдение имущественных прав сторон сделки. Потому что если по ошибке нотариуса впоследствии сделка будет оспорена, или выяснится, что кто-то из ее участников понес ущерб, то такой ущерб будет полностью компенсирован нотариусом. Мы — единственный правовой институт, который несет полную имущественную ответственность, в том числе и благодаря многоступенчатой системе обязательного страхования нашей ответственности. Никакой другой профессиональный участник рынка недвижимости не дает таких гарантий.
— А что на практике? Какие-то проблемы уже удалось решить благодаря привлечению к сделкам нотариусов?
— Об эффективности нотариального удостоверения говорят, прежде всего, факты из жизни. Когда в 2009 году нотариусам передали сделки с долями ООО, этим был сбит вал рейдерских захватов предприятий. И вот теперь законодатель обратился к нотариату для решения аналогичной проблемы в сфере долевой недвижимости. Теперь о новых случаях квартирного рейдерства мы слышим все реже и реже. Тем более что исторически именно сделки с недвижимостью были традиционной компетенцией нотариуса, когда именно он отвечает за правовую сторону сделки. А риелтор занимается рыночной стороной сделки, это нормальное и эффективное разграничение обязанностей. Так на протяжении веков происходит в странах континентальной Европы, и благодаря этому ситуация на рынке недвижимости там отличается стабильностью и безопасностью. В нашей стране, я уверен, возврат к такой практике также позволит гарантировать гражданам соблюдение и защиту их прав в такой важной и чувствительной сфере.
— Но ведь звучат и опасения, что обязательный поход к нотариусу при покупке или продаже квартиры — это дополнительное обременение для граждан.
— Зачастую те, кто высказывает такое мнение, плохо представляют стоимость нотариального удостоверения сделки. За последние несколько лет тарифы были снижены более чем в три раза. Так, с 1 января 2015 года нотариальный тариф за удостоверения договора купли-продажи квартиры между посторонними людьми стоимостью 10 миллионов рублей составляет 25 тысяч рублей. А для сделок, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, тариф составляет 0,5% от стоимости недвижимости, при этом он ограничен порогом в 20 тысяч рублей. То есть в случае, если нотариальное удостоверение сделок с жильем граждан станет обязательным, то и здесь тариф будет ограничен порогом в 20 тысяч, а для некой «средней» по стране квартиры, ценой в 2 миллиона рублей, тариф составит 10 тысяч. Если же сравнить эти тарифы со стоимостью услуг различных посредников на рынке, которые вообще не несут никакой ответственности за свои действия, то и здесь сравнение будет в пользу обращения к нотариусу.
Кстати, для 16 категорий граждан, включая ветеранов ВОВ, инвалидов, несовершеннолетних лиц, также предусмотрен целый ряд льгот при оплате нотариального тарифа.
— Если решение о нотариальном оформлении всех сделок с жильем будет принято, хватит ли у нотариата кадровых, технических и финансовых ресурсов?
— Сегодня в России работают 8 тысяч нотариусов. Такого количества вполне достаточно и соответствует объему работы, которая возложена на наш институт. Нотариус есть даже в самых труднодоступных районах нашей страны. Если округ большой, а нотариус только один, то он регулярно осуществляет выезды, работает во временных пунктах приема. Для обеспечения правовой помощью жителей удаленных районов по инициативе нотариата была разработана специальная программа. Средства, поступающие за счет отчислений от взносов нотариусов, направляются в помощь в организации нотариальной деятельности на территориях со сложным климатом, неразвитой инфраструктурой, низкой плотностью населения. Это позволяет обеспечить нотариусов необходимым техническим оснащением, помогает обеспечить самофинансирование их работы, заполнить вакантные должности.