Ещё
УФАС Подмосковья включило ООО «Даймонд» в реестр недобросовестных поставщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС Подмосковья включило ООО «Даймонд» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 59 минут назад
Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Даймонд», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Согласно представленным сведениям, учреждение заключило государственный контракт с ООО «Даймонд» на поставку строительных материалов для текущего ремонта административных зданий. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
«На заседании комиссии Московского областного УФАС России, ООО «Даймонд» не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Даймонд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
В столице появился филиал Московского государственного института культуры Воробьев поручил уделить особое внимание ветеранам в преддверии Дня Победы Пресс‑конференция по борьбе с незаконным оборотом алкоголя пройдет в РИАМО в среду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру361
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»52
«Томагавки» прилетели в Москву101
Украинцы сгубили гордость советской промышленности42
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»193
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение