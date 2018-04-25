УФАС Подмосковья включило ООО «Даймонд» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Даймонд», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило государственный контракт с ООО «Даймонд» на поставку строительных материалов для текущего ремонта административных зданий. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России, ООО «Даймонд» не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Даймонд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.