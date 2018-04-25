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Специалисты обсудили вопрос вовлечения пожилых людей в добровольчество
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Специалисты обсудили вопрос вовлечения пожилых людей в добровольчество 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Свыше 100 специалистов из 12 субъектов РФ приняли участие в панельной дискуссии «Опыт и перспективы развития добровольческого движения в Санкт-Петербурге по вовлечению граждан старшего поколения в добровольческую деятельность», посвященной Году добровольца в России, в рамках 13-го международного форума «Старшее поколение», сообщается на сайте администрации города.
В ходе дискуссии был представлен опыт работы комплексных центров Кировского, Пушкинского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга, задан вектор предстоящей большой совместной работы по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность.
В частности, эксперты рассказали, что основными площадками для «серебряных» волонтеров являются структурные подразделения комплексных центров.
По их словам, в 2017 году в добровольческую деятельность были вовлечены 502 добровольца пожилого возраста, которые приняли участие в более чем 4,5 тысячи мероприятий. Помощь получили более 10 тысяч граждан пожилого возраста, которым оказывают услуги в комплексных центрах.
Эксперты также отметили, что люди становятся добровольцами в организациях социальной сферы, потому что могут сразу убедиться в важности работы, к которой привлекаются.
Кроме того, они подчеркнули, что добровольческая деятельность играет важную роль в улучшении состояния здоровья и делает пожилых людей более счастливыми.
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