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В цирке Удмуртии сменился директор
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В цирке Удмуртии сменился директор 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Директором Государственного цирка Удмуртии стал Андрей Лещинский. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 24 апреля 2018 года на должность директора АУК УР «Государственный цирк Удмуртии» назначен Лещинский Андрей Сергеевич», — говорится в сообщении.
К своим обязанностям Лещинский приступил в среду, 25 апреля. До назначения на пост директора цирка он занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики — начальника управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления.
Предыдущим руководителем цирка в Ижевске был Хазби Майрамукаев. Он сменил на этом посту Дмитрия Иванова, назначенного генеральным директором Росгосцирка.
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