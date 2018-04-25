В цирке Удмуртии сменился директор 

Ижевск. Удмуртия. Директором Государственного цирка Удмуртии стал Андрей Лещинский. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики от 24 апреля 2018 года на должность директора АУК УР «Государственный цирк Удмуртии» назначен Лещинский Андрей Сергеевич», — говорится в сообщении.
К своим обязанностям Лещинский приступил в среду, 25 апреля. До назначения на пост директора цирка он занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики — начальника управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления.
Предыдущим руководителем цирка в Ижевске был Хазби Майрамукаев. Он сменил на этом посту Дмитрия Иванова, назначенного генеральным директором Росгосцирка.